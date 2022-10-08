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Український музикант заспівав про Кримський міст, який палає (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Український музикант заспівав про Кримський міст, який палає (відео)
Міша Крупін передав пісенний привіт окупантам
фото з відкритих джерел

Міша Крупін випустив актуальний трек

Співак Міша Крупін випустив актуальний трек після приголомшливого вибуху на Кримському мосту. Злободенна музична композиція від лідеру гурту «Корупція» отримала символічну назву «Палає». Новою піснею Крупін поділився на своєму YouTube-каналі 8 жовтня.

«Пісня присвячується першій розвідці у світі», – коротко підписав хіт співак.

У треку Крупін також передбачив, що зовсім скоро яскраво запалає і Москва. А ось «тимчасові окупанти» стануть їжею для хробаків.

Шанувальники співака були приємно вражені тим, як вчасно артист запрем’єрив пісню та наскільки актуальними виявилися її слова.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.

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Теги: YouTube артист вибух відео корупція Москва музикант окупанти пісня пожежа путін росіяни співак українці ювілей

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