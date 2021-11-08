З'ясувалось, чим займались у США депутати «Голосу», які вимагали оформити їм офіційне відрядження (Фото)

Скандал з начебто блокуванням владою поїздки до США лідера партії «Голос», нардепки Кіри Рудик та її соратників отримав несподіваний фінал

Українські депутати, які в кінці минулого тижня влаштували скандал та вимагали оформити їм офіційне відрядження до США, взяли участь у ювілейному марафоні в Нью-Йорку. Відповідні фото нардепи розмістили в мережі Facebook.

Нагадаємо, 5 листопада «Голос» звинуватив Офіс президента у блокуванні поїздки делегації партії до США.

«Сьогодні делегація Голосу повинна була летіти до США, щоб зустрітись з колегами з Конгресу, Пентагону та Держдепу. Це нормальна стала практика, коли депутати різних фракцій їдуть відстоювати важливі для країни позиції у взаємодії з іншими державами. Ми проплачували поїздку самостійно, організовували свої зустрічі самостійно, єдине, що необхідно в таких випадках – це офіційне відрядження. Його нам не надали. Офіційно – без будь-якого пояснення», – писала Кіра Рудик на своїй сторінці в Facebook.

За словами Рудик, через вищезгадане делегація поїхала до США як туристи.

Cьогодні, 7 листопада депутати опублікували фотографії з марафону Нью-Йорку.

Так, лідер фракції «Голос» у Верховній раді Ярослав Железняк на своїй сторінці в соцмережі ще 6 листопада почав публікувати новини та фотографії підготувань до марафону.

Сьогодні, 7 листопада, нардеп похвалився тим, що взяв участь у марафоні.

Голова партії «Голос» Кіра Рудик також була присутня на марафоні, але як вболівальник.

«Емоції переповнюють - хоча я не бігла марафон, а була групою підтримки. Ярослав Железняк, Max Nefyodov - ви супер-круті. Особливе відчуття, стояти у натовпі, передавати наш прапор та кричати: «Слава Україні!», - написала нардепка.

Зазначимо, що нардепи не публікували фотографій і повідомлень з офіційних зустрічей з американськими політиками, про які раніше заявляв «Голос».

До слова, нардепка від «Голосу» Устінова захворіла на коронавірус.

Нагадаємо, 22 жовтня на голову народної депутатки від фракції «Голос» Олександри Устінової впав дверний засов. Тоді депутатка Ольга Стефанишина повідомила, що з Устіновою все гаразд. Її забрала швидка допомога.