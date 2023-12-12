Квартира в Києві за копійки. Безугла потрапила в скандал з декларацією

Нардепка розповіла, чому квартира в столиці має таку низьку вартість

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла опублікувала декларацію за 2022 рік, в якій зазначила квартиру в Києві площею 75,1 кв. м всього за 164 тис. грн. Нардепка прокоментувала занизьку ціну житла, а також той факт, що воно з’явилося вже за часів депутатства у грудні 2019 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це радянська квартира, переоцінка якої з 90-их не проводилася. Цю квартиру я отримала від тата, і зразу задекларувала. Тато отримав від своєї мами, яка жила і володіла помешканням після смерті чоловіка – мого діда. Всі Безуглі. Дід був військовим хірургом, працював в київському госпіталі, пройшов всю Другу світову. Був мобілізований 23 червня 1941 року. І держава надала йому із сім’єю квартиру. Взагалі, я із сімʼї лікарів та інженерів», – йдеться у повідомленні.

Безугла додала, що подала декларацію за 2021 та 2022 роки добровільно та вчасно, ще до введення в дію закону про відновлення декларування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 22% народних депутатів Верховної Ради подали до НАЗК декларації про майно та доходи за 2021 рік, за 2022 рік таких 14%. Більшість із них – представники «Слуги народу», однак у відсотковому співвідношенні лідерство закріпилося за двома депутатськими групами: «Відновлення України» та «Довіра».

До слова, родина колишнього начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, згідно з його декларацією, за 1,5 млн грн придбала авто BMW iX3 під час війни, 19 квітня 2022 року.