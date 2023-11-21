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Залужний та Умєров провели перемовини з американськими партнерами

Діана Гасюк
glavcom.ua
Залужний та Умєров провели перемовини з американськими партнерами
Валерій Залужний та Рустем Умєров
фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Залужний доповів про обстановку на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та начальником Генштабу Сергієм Шапталою, провели зустрічі з американськими партнерами - міністром оборони США Ллойдом Остіном та командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі. Про це повідомили Залужний та Умєров у Facebook.

Залужний доповів про обстановку на фронті.

«Детально обговорили спільні плани у короткій, середній та довгостроковій перспективах. Окремо зупинилися на потребах та технологічних рішеннях, які посилять наші спроможності на полі бою», – повідомив Залужний.

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Залужний та Умєров провели перемовини з американськими партнерами фото 3

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки виділили Україні озброєння на $100 млн. 

До слова, США очікують, що Україна продовжуватиме витісняти росіян зі своєї території і в зимовий період. 

Нагадаємо, триває 635-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнення. Ворог завдав три авіаційних удари, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: Україна Facebook інфраструктура озброєння населення Валерій Залужний ворог

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