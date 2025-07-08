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Зеленський назвав дату наради з українськими послами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський назвав дату наради з українськими послами
Український лідер нещодавно анонсував спецнараду з послами країни
фото з відкритих джерел

Президент анонсував «відчутне розширення можливостей» української дипломатії

Президент Володимир Зеленський анонсував проведення наради з усіма українськими послами 21 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Очільник України повідомив, що заслухав доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги про нараду з усіма українськими дипломатами. «Визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ – міністр їх представить. Готуємо відчутне розширення можливостей української дипломатії», – каже Зеленський.

Як відомо, вчора, 7 липня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що за кілька тижнів проведе спецнараду з послами країни. Він очікує від них результатів щодо санкцій проти РФ та допомоги Україні. «Я очікую абсолютно конкретних результатів щодо кожного регіону – передусім щодо санкцій проти Росії, щодо підтримки оборони України та щодо залучення уваги наших партнерів до проєктів відновлення в Україні», – наголошував глава України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Однак запропонував залишитись в команді після цього.

Раніше повідомлялося, що Зеленський обговорив заміну нинішнього посла України в США під час телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом 4 липня. Повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посла України у Вашингтоні разом із віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком.

Як повідомлялося, колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний підбив підсумки своєї роботи за рік на новій посаді.

До слова, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял офіційно розпочав виконувати обов’язки посла України в Туреччині. Дипломат вручив вірчі грамоти турецькому президенту Реджепу Тайїпу Ердогану.

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Теги: посол Володимир Зеленський

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