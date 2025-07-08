Президент присвоїв Фішеру Героя України посмертно

Пілот Дмитро Фішер за свою кар'єру накопичив понад 1400 годин нальоту

Президент України Володимир Зеленський присвоїв полеглому пілоту Дмитру Фішеру звання Герой України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №468/2025.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Фішеру Дмитру Вільгельмовичу – полковнику (посмертно)», – йдеться в указі.

Що відомо про Фішера?

Дмитро Фішер на псевдо Фіш доєднався до боротьби за свободу України з перших днів агресії Росії у 2014 році. В той період він зміг перехопити російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20, що порушив повітряний простір України. У 2022 році Дмитро Фішер виконував численні бойові завдання на передовій. Пілот брав участь у визвольних боях за Київщину, Сумщину та Харківщину, а також у звільненні острова Зміїного.

Фіш доєднався до боротьби за свободу України з перших днів агресії Росії у 2014 році фото з відкритих джерел

Пілот Дмитро Фішер освоїв п'ять типів літаків: Су-27, МіГ-29, Су-25, Су-17 та Л-39. За свою кар'єру накопичив понад 1400 годин нальоту. За героїзм та зразкове виконання військового обов'язку Дмитро Фішер був нагороджений відзнакою президента України «За участь в антитерористичній операції», орденом «Богдана Хмельницького» III ступеня, медаллю «За військову службу Україні». В одному з бойових вильотів у червні 2022 року літак Су-27, яким керував Дмитро Фішер, збила російська ППО. Льотчик віддав своє життя за Україну на Запоріжжі, захищаючи кордони України.

Нагадаємо, 7 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що відзначить трьох полеглих воїнів званням «Герой України». Мова про військового льотчика, полковника Дмитра Фішера, «азовця» Назарія Гринцевича та воїна Третьої штурмової бригади Віталія Карвацького.