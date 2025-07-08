Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент присвоїв Фішеру Героя України посмертно

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент присвоїв Фішеру Героя України посмертно
Дмитро Фішер загинув 5 червня 2022 року
фото з відкритих джерел

Пілот Дмитро Фішер за свою кар'єру накопичив понад 1400 годин нальоту

Президент України Володимир Зеленський присвоїв полеглому пілоту Дмитру Фішеру звання Герой України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №468/2025.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Фішеру Дмитру Вільгельмовичу – полковнику (посмертно)», – йдеться в указі.

Що відомо про Фішера?

Дмитро Фішер на псевдо Фіш доєднався до боротьби за свободу України з перших днів агресії Росії у 2014 році. В той період він зміг перехопити російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20, що порушив повітряний простір України. У 2022 році Дмитро Фішер виконував численні бойові завдання на передовій. Пілот брав участь у визвольних боях за Київщину, Сумщину та Харківщину, а також у звільненні острова Зміїного.

Фіш доєднався до боротьби за свободу України з перших днів агресії Росії у 2014 році
Фіш доєднався до боротьби за свободу України з перших днів агресії Росії у 2014 році
фото з відкритих джерел

Пілот Дмитро Фішер освоїв п'ять типів літаків: Су-27, МіГ-29, Су-25, Су-17 та Л-39. За свою кар'єру накопичив понад 1400 годин нальоту. За героїзм та зразкове виконання військового обов'язку Дмитро Фішер був нагороджений відзнакою президента України «За участь в антитерористичній операції», орденом «Богдана Хмельницького» III ступеня, медаллю «За військову службу Україні». В одному з бойових вильотів у червні 2022 року літак Су-27, яким керував Дмитро Фішер, збила російська ППО. Льотчик віддав своє життя за Україну на Запоріжжі, захищаючи кордони України.

Нагадаємо, 7 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що відзначить трьох полеглих воїнів званням «Герой України». Мова про військового льотчика, полковника Дмитра Фішера, «азовця» Назарія Гринцевича та воїна Третьої штурмової бригади Віталія Карвацького.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський державні нагороди Герой України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

4 липня Зеленський та Трамп провели телефонну розмову
Зеленський і Трамп обговорювали заміну посла України в США: хто серед кандидатів
Вчора, 12:56
4 липня Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних
Обмін полоненими, розмова Зеленського та Трампа. Головне за 4 липня
4 липня, 21:14
Зеленський та король Данії обговорили розвиток українсько-данської співпраці у військовій медицині
Зеленський зустрівся з королем Данії Фредеріком Х
3 липня, 20:29
РФ атакувала місто Сміла на Черкащині
Президент відреагував на нічний обстріл України та загибель пілота F-16
29 червня, 10:25
Зеленський: «Максимально мобілізуємо санкційний тиск на Росію заради завершення війни та реального миру»
Україна синхронізує санкції проти Росії з міжнародними партнерами: рішення РНБО
27 червня, 13:12
Україна підписала угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу
Україна підписала угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу
25 червня, 22:36
Трампа та Зеленського посадили за окремими столиками
Саміт НАТО у Нідерландах: з ким сидів Зеленський під час вечері у королівській резиденції
25 червня, 00:02
Триває 1212-й день повномасштабної війни
Три можливі сценарії завершення війни в Україні: версія німецької Die Welt
19 червня, 15:17
У 2009 році стала співзасновницею Інституту світової політики, яким керувала протягом восьми років
Зеленський призначив нову очільницю Місії України при НАТО
13 червня, 13:49

Політика

Президент присвоїв Фішеру Героя України посмертно
Президент присвоїв Фішеру Героя України посмертно
Постачали компоненти для БпЛА «Герань». Зеленський ввів санкції проти китайських компаній
Постачали компоненти для БпЛА «Герань». Зеленський ввів санкції проти китайських компаній
Скільки триватиме війна? Президент Чехії зробив сумний прогноз
Скільки триватиме війна? Президент Чехії зробив сумний прогноз
Допомога Україні від США. Експосол протверезив українців
Допомога Україні від США. Експосол протверезив українців
Зеленський повідомив Маркаровій про звільнення
Зеленський повідомив Маркаровій про звільнення
Скандал у Кривому Розі: діти депутатів отримали путівки до Угорщини замість сімей військових
Скандал у Кривому Розі: діти депутатів отримали путівки до Угорщини замість сімей військових

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2025
26K
Російського міністра транспорту, якого вранці звільнив Путін, знайдено мертвим (оновлено)
24K
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
13K
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні
8942
Лавров висунув перелік вимог для миру з Україною. МЗС відреагувало

Новини

8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua