Блокування рахунків «АрселорМіттал Кривий Ріг»: підприємство зробило заяву

На підприємстві стверджують, що через дії Офісу генпрокурора працівники не отримають платню

Кошти на рахунках підприємства напередодні заблокував Офіс генерального прокурора

Офіс генерального прокурора України спільно із Шевченківським судом Києва 5 січня заблокували кошти на рахунках «АрселорМіттал Кривий Ріг». Таким чином правоохоронні органи паралізували роботу підприємства та поставити під загрозу понад 20 тис. осіб, які можуть не отримати свою зарплату сьогодні, 6 січня. Про це повідомляє пресслужба «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Як стверджують на підприємстві, в Офісі генерального прокурора заперечують, що заблоковано саме той рахунок, через який обслуговується зарплатний проєкт. Однак банківські документи свідчать про протилежне. Так, підприємство оприлюднило офіційний лист «Укрсиббанку», який підтверджує, що платіжні доручення на виплату заробітної плати працівникам «АрселорМіттал Кривий ріг» відхилено; відхилене платіжне доручення на виплату заробітної плати за 5 січня 2022 року та платіжне доручення від 7 грудня 2021 року, за яким була проведена зарплата за листопад 2021 року.

Нагадаємо, у листопаді СБУ провела обшуки в помешканні топ-менеджера «АрселорМіттал Кривий Ріг». Слідство оцінило збитки бюджету від дій топ-менеджера у понад 2,2 млрд грн. За даними слідства, з травня 2017 року по квітень 2019 року топ-менеджер вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо нарахування плати за користування надрами. Це стосувалося «Валявкинського» та «Новокриворізького» родовищ залізних руд.

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