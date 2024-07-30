Політик Яшин зник із колонії: російський опозиціонер пояснив, що відбувається

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов натякнув на обмін деяких росіян, які перебувають під вартою у західних країнах

Практично одночасно з російських СІЗО зникла низка опозиційних діячів

Сьогодні росЗМІ повідомили про зникнення кількох російських опозиціонерів, які перебували у СІЗО. Висновки про причини робити поки що зарано. Про це розповів колишній депутат Держдуми РФ, опозиціонер Ілля Пономарьов у коментарі «Телеграфу».

Він не став коментувати чутки про можливий їхній обмін на деяких росіян, які знаходяться під вартою у західних країнах, проте побічно підтвердив інформацію.

«Нині – без коментарів, поки цей обмін не пройшов», – сказав Пономарьов.

Раніше з’явилася інформація про те, що практично одночасно з російських СІЗО зникла низка опозиційних діячів. Серед них виявили зникнення прихильника Олексія Навального Іллі Яшина, колишніх керівниць штабів у Томську та Уфі Ксенії Фадєєвої та Лілії Чанишевої, правозахисника Олега Орлова та художниці Олександри Скочиленко.

Пізніше стало відомо, що також зникли уродженець Німеччини, політв'язень Кевін Лік та засуджений на п'ять років за «співпрацю з Україною» Данило Крінарі.

Раніше повідомлялося, що російського політика та опозиціонера Іллю Яшина вивезли з колонії № 3 у Смоленській області, де він перебував після вироку у справі про «розповсюдження фейків про російську армію з мотивів політичної ненависті». У грудні 2022 року Іллю Яшина було засуджено до восьми з половиною років колонії загального режиму за розповідь про те, як окупанти вбивали жителів Бучі. У колонії Яшина кілька разів відправляли у штрафний ізолятор. Із середини червня він перебував у приміщенні камерного типу (ПКТ).

До відома, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.