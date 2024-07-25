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Поліцейські Вінниччини затримали групу наркодилерів: деталі операції

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Поліцейські Вінниччини затримали групу наркодилерів: деталі операції
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна
фото: Національна поліція

Підозрювані заробляли на торгівлі наркотичними засобами та психотропними речовинами

23 липня оперативники обласного главку за силової підтримки бійців КОРДу затримали місцевих жителів за підозрою у збуті наркотиків. Тепер «ділкам» загрожує до 10 років ув’язнення. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Оперативну інформацію про те, що 52, 46 та 29-річні мешканці Вінницького району збувають на території міста психотропні речовини здобули оперативники Управління карного розшуку.

Правоохоронці встановили, що у правопорушників були постійні «клієнти», із якими вони працювали за схемою збуту «з рук в руки».

Затримали трьох фігурантів після вчинення чергового злочинного епізоду. При собі чоловіки мали гроші, отримані злочинним шляхом. Відомо, що всі зловмисники раніше вже мали проблеми із законом за вчинення аналогічних злочинів.

Під час обшуків поліцейські виявили понад 55 000 гривень, мобільні телефони, сім-карти, zip-пакети з амфетаміном, фольгові згортки із канабісом, електронні ваги та рослини конопель, які один із правопорушників вирощував у себе вдома.

Вилучені речові докази направлено на експертизу.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчі слідчого управління повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна. До обрання запобіжних заходів вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання.

Досудове розслідування триває.  

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Теги: наркотики Вінниччина поліція

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