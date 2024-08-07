Наступ на Курську область: Герасимов зробив заяву про просування ЗСУ

Герасимов стверджує, що втрати Збройних сил України нібито «становили 315 осіб»

Глава російського генштабу Валерій Герасимов заявив, що просування ЗСУ вглиб Росії на Курському напрямку «зупинено». Відповідна заява пролунала під час наради «щодо ситуації в Курській області».

Герасимов, за словами Путіна, перебуває на одному з пунктів оперативного управління. Про ситуацію під Курськом він доповідав по відеозв'язку.

Зокрема, начальник генштабу РФ заявив, що 6 серпня підрозділи ЗСУ чисельністю до однієї тисячі осіб нібито «перейшли в наступ із метою захоплення ділянки території Суджанського району». За його словами, просування ЗСУ вглиб Росії на курському напрямку зупинено.

Крім того, Герасимов стверджує, що втрати Збройних сил України нібито «становили 315 осіб, з-поміж яких щонайменше 100 вбито, решту поранено». Також, за його словами, «знищено 54 одиниці бронетехніки, зокрема сім танків».

👀Глава російського генштабу Валерій Герасимов заявив, що просування ЗСУ вглиб Росії на Курському напрямку зупинено. Відповідна заява пролунала під час наради «щодо ситуації у Курській області». pic.twitter.com/bA5NdmbjiJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 7, 2024

«Операція буде завершена розгромом противника і виходом на державний кордон», – заявив він.

За розвитком наступу ЗСУ у Курській області слідкуйте за посиланням.

Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.