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Блокування YouTube у Росії: блогери шукають способи обходу санкцій

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Блокування YouTube у Росії: блогери шукають способи обходу санкцій
Російські користувачі Youtube скаржаься на повну зупинку відеохостингу
фото з відкритих джерел

Скарги через обмеження доступу до YouTube надходять від мешканців Москви, Санкт-Петербурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, окупованого Росією Криму та інших регіонів

Російська влада обмежила роботу YouTube, понизивши швидкість доступу до сервісу до рівня, еквівалентного блокуванню.  

Російські користувачі Youtube скаржаться на повну зупинку відеохостингу. Про це свідчать дані сервісів downdetector.su та «Детектор збоїв».

Проблема спостерігається як у роботі сайту, так і мобільного додатка. Скарги надходять від мешканців Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, окупованого Криму та інших регіонів.

Російські блогери вже почали викладати у мережу інструкції, як обійти блокування YouTube. 

Росіяни поширюють інстркуції як обійти блокування хостингу YouTube
Росіяни поширюють інстркуції як обійти блокування хостингу YouTube
фото: скриншот відео

Раніше повідомлялося, що відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості практично у всіх браузерах, що працюють у комп’ютерній версії на території Росії. Про це повідомило російське пропагандистське агентство tass.ru. Зазначалося, що відео високої якості не відтворюються у браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser. При цьому браузер Safari у мобільній версії перенаправляє користувача до YouTube.

У відповідь на запит російської служби «Голосу Америки» представник сервісу YouTube зазначив, що з їхнього боку все працює справно.

Нагадаємо, що наприкінці липня голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн попередила, що швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах у Росії може знизитися на 70%. За її словами, це вимушений крок, спрямований не проти російських користувачів, а проти адміністрації іноземного ресурсу.

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Теги: блокування влада YouTube цензура росія

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