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    У Києві таксист із Пакистану вражає пасажирів своєю українською

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    Іноземець розповів, що має за дружину українку - У Києві таксист із Пакистану вражає пасажирів своєю українською
    Іноземець розповів, що має за дружину українку
    Скріншот відео

    Журналіст оприлюднив відео і зазначив, що воно для тих, хто «мне по-русски удобнее»

    Мігрант із Пакистану на ім’я Муддасір, який наразі живе у Києві та працює таксистом, показав приклад володіння українською мовою.

    Відео опублікував на своїй Facebook-сторінці блогер і журналіст Сергій Іванов, якому і пощастило їхати в таксі з пакистанцем.

    Як видно на відео, Іванов почав розмовляти з водієм-пакистанцем. Після кількох фраз журналіст зазначив: «Ви добре говорите українською, у вас набагато краще виходить, ніж у багатьох».

    «Намагаюся говорити. У мене дружина-українка», – відповів чоловік.

    У пості Іванов зазначив, що це відео спеціально для тих, хто «мне по-русски удобнее».

    «Я не знаю точно, чи перебуває у прямому причинно-наслідковому зв‘язку ідеальна чистота всередині салону з володінням українською, але щось мені підказує, що так. Адже якщо ти поважаєш себе, ти поважаєш і комфорт інших, і країну, яка тебе люб‘язно зустріла. Ба більше, якщо це батьківщина твоєї коханої. Моя повага таким гостям», – написав Сергій.

    Відео отримало позитивну реакцію користувачів Facebook.

    У коментарях під постом люди захоплюються таксистом і відзначають, що було б добре, якби всі водії таксі були такими, як Мудассір.

    Теги: таксі Київ іноземці українська мова Сергій Іванов
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    У Києві таксист із Пакистану вражає пасажирів своєю українською