Ринок праці однієї з найрозвиненіших країн Європи виявився на межі краху



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У другому кварталі поточного року рівень безробіття в Іспанії підскочив на 15 % і показники можуть ще погіршитися Фото: Bloomberg

Збільшення безробіття обгрунтовано введенням жорстких обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу

Ринок праці Іспанії — однієї з найбільш розвинених країн Європи — опинився на межі краху. У другому кварталі поточного року рівень безробіття в країні підскочив на 15 % і показники можуть ще погіршитися, передає Bloomberg.

Серед молоді безробіття зросло на 40 %.

Збільшення безробіття обгрунтовано введенням жорстких обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу. Офіційно економічний збиток за другий квартал ще не названий, але, як прогнозує агентство, промвиробництво в четвертій економіці Європи могло скотитися на 16 %.

Число безробітних збільшилося до 3,37 мільйона чоловік. Ще понад мільйон призупинили робочу діяльність. Під час карантинних заходів вони почали активно шукати роботу, так що технічно безробітними їх не вважають.

Економіка країни поступово відновлюється, але зусилля можуть виявитися безрезультатними через нові спалахи Covid-19 в деяких регіонах.

Один з локомотивів зростання — туристична галузь, але й там зараз труднощі. Іспанія сильно залежить від мандрівників з Великої Британії. Нещодавно прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон закликав садити на двотижневий карантин тих, хто повертаються з Іспанії.

Аналітики вважають, що в поточному році іспанський ВВП скоротиться на 10 відсотків, при тому, що в Європі середній показник складе 8 відсотків. Не виключено, що десятки тисяч малих і середніх підприємств в країні не доживуть до кінця року.