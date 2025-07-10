Волинь – спільна трагедія: Україна звернулася до польського суспільства напередодні роковин

Польща має розуміти, що справжнім ворогом є Росія, зазначили в українському посольстві

Україна подякувала Польщі та закликала не підігравати країні-агресору Росії

В Україні шанобливо та з глибокою повагою ставляться до історії українського та польського народів, оскільки обидві країни переживали різні етапи у своїх взаєминах – від складних періодів історичних суперечностей до сучасного етапу тісного стратегічного партнерства. Про це, як повідомляє «Главком», йдеться у дописі Посольства України у Польщі.

«Ми розуміємо чутливість теми Волинської трагедії в польському суспільстві. Ми також розуміємо чутливе ставлення до трагічних сторінок минулого серед українців», - зазначають у посольстві, наголошуючи, що обидва народи мають моральний обов’язок перед пам’яттю загиблих та перед сучасними та прийдешніми поколіннями, зберігати спадок співпраці й взаємної довіри.

Україна виступає за чесний, відповідальний та збалансований історичний діалог, вільний від політизації й односторонніх трактувань, розраховуючи на розважливість польських партнерів в оцінках подій спільного історичного минулого.

«Заради збереження єдності в захисті нашої свободи від спільного ворога, Росії, ми прагнемо вирішувати всі проблеми двосторонніх відносин в конструктивному дусі», – підкреслили у дипломатичному відомстві, нагадавши, що у червні був відновлений процес ексгумацій тощо.

Окрім того, в Україні були проведені два загальнонаціональні круглі столи за участі провідних істориків та експертів з українсько-польських відносин, які засвідчили, що події Волинської трагедії були трагедією двох народів і потребують спільних об’єктивних оцінок на основі фахових досліджень усіх фактів та подій того періоду.

Продовження спільних пошукових та ексгумаційних робіт, належного впорядкування місць поховань і встановленні імен усіх загиблих сприятиме зміцненню взаєморозуміння між народами та утвердженню історичної справедливості й пам’яті про події минулого, наголошують в українському посольстві.

«Напередодні дня, коли Республіка Польща вшановує пам’ять жертв Волинської трагедії, Україна розділяє біль і скорботу польського народу. Водночас ми не забуваємо про численних українців, які стали невинними жертвами міжетнічного насильства, політичних репресій та депортацій на території Польщі», – йдеться у повідомленні, у якому наголошується, що Україна вшановує пам’ять усіх загиблих, незалежно від їхньої національності, релігії чи місця поховання.

Утім, констатують українські дипломати, Росія робить усе, аби розділити українців і поляків, використовуючи болісні сторінки минулого, а деякі польські політики, свідомо чи несвідомо, підіграють агресору. Й на прикладі Бучі, Ірпеня, Бородянки, Маріуполя, Ізюма, обстрілів Києва, Харкова, Львова, Одеси й інших міст України Росія наочно демонструє, що саме вона робитиме в Польщі, якщо її не зупинити.

У відповідь Київ та Варшава мають проявляти мудрість та єдність, вшановуючи історичну пам’ять, усвідомлюючи, що заради спільного майбутнього країни мають знаходити порозуміння навіть щодо найскладніших сторінок нашого минулого. Адже саме на засадах єдності країни зможуть успішно будувати спільний європейський шлях, реагуючи на виклики та загрози, які несе російський агресор.

«Ми щиро вдячні Польщі за всебічну допомогу, яка надається нашій державі з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Ця підтримка стала проявом справжньої солідарності з Україною. Тільки разом ми зможемо подолати нашого спільного ворога – державу-агресора Росію - та захистити свободу України та Польщі», – резюмували у Посольстві України у Польщі.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розповів, що обговорював тему Волинської трагедії з Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Останній, за його словами, відчував більше розуміння.

Водночас політик пригрозив закрити на ремонт аеропорт Жешува, через який проходить 95% військової допомоги Україні.