Волинська трагедія: Дуда відчув розуміння у Зеленського

Дуда у розмові із Зеленським про Волинь «завжди відчував більше розуміння»

Президент Польщі Анджей Дуда, який завершує свій другий термін, торкнувся однієї з найскладніших тем у польсько-українських відносинах – злочинів, скоєних на Волині. Він розповів про свої розмови з українськими лідерами, зокрема з Володимиром Зеленським, і про важливість розуміння історії для майбутнього сусідства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF FM.

Дуда зазначив, що постійно обговорював тему Волинської трагедії як з президентом Петром Порошенком, так і з Володимиром Зеленським. Він визнав, що із Зеленським «завжди відчував більше розуміння».

Президент Польщі переконаний у щирості слів Зеленського, який, за словами Дуди, сказав йому: «Анджею, я ніколи раніше не чув про вбивства, про вбивства поляків на західних землях України, на Волині. У школі нас про це не вчили».

Дуда вважає помилковим переконання, що знання про складну історію та злочини, скоєні в минулому, поширені серед мешканців західної частини України. Він риторично запитав: «Ви впевнені, що дідусь хвалився перед онуками, розповідав їм у колисці, як убив свою сусідку вилами та розбив її дитину об сарай?».

Анджей Дуда наголосив на важливості міцних польсько-українських відносин. Він підкреслив, що «краще мати доброго сусіда, ніж того, хто завжди чекає, коли ти помилишся і надасть тобі будь-якої миті халепу».

Президент Польщі акцентував на геополітичному значенні незалежної України. «Нам потрібна незалежна, суверенна Україна на нашому східному кордоні, як велика держава, яка виступатиме бар'єром проти Росії, проти її імперських амбіцій, які щойно відродилися», – пояснив Дуда.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розповів, що на початку повномасштабної війни Україна наполегливо просила Польщу передати винищувачі MiG-29, але цьому заважала позиція США.