Стало відомо, коли відбудеться інавгурація новообраного президента Польщі Навроцького

Кароль Навроцький офіційно вступить на посаду президента Польщі 6 серпня 2025 року

Канцелярія парламенту Польщі повідомила, що новообраний президент Кароль Навроцький офіційно вступить на посаду 6 серпня після складання присяги на засіданні парламенту. Про це канцелярія Сейму повідомила в Х, інформує «Главком».

❗️Marszałek Sejmu @szymon_holownia podpisał postanowienie ws. zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta RP.



Zgromadzenie Narodowe odbędzie się w sali posiedzeń Sejmu 6 sierpnia br. o godz. 10.00. pic.twitter.com/AOe7ZMABJC — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) July 7, 2025

Постанову про скликання парламенту «для складання присяги новообраним президентом Республіки Польща» підписав спікер Сейму Шимон Головня.

«Національні збори відбудуться в залі засідань Сейму 6 серпня цього року о 10:00», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховний суд Польщі офіційно підтвердив перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, які відбулися минулого місяця, попри численні скарги щодо порушень під час голосування.

Це рішення відкриває шлях для Навроцького, консервативного історика, до складання присяги в парламенті та офіційного вступу на посаду 6 серпня, як і було заплановано.

Нагадаємо, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що зміна президента Польщі не вплине на підтримку України та проєвропейський курс Варшави. Попри перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, Польща зберігатиме послідовність у геополітичних питаннях.

Як повідомлялося, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Втім Навроцький погодився, що Польща повинна підтримувати Україну «зі стратегічного та геополітичного погляду», та наголосив, що найбільшою загрозою для Варшави є Росія. Не вперше Навроцький виступає проти євроінтеграції України. Ще взимку він заявляв, що Києву немає місця ні в НАТО, ні в ЄС, допоки Україна не відповість за «злочини на Волині».

Раніше Навроцький заявив, що очікує продовження партнерства з Україною, однак, це вимагатиме діалогу й щодо історії. Після результатів виборів президент Володимир Зеленський привітав Навроцького з перемогою,

Зауважимо, що 2 червня Державна виборча комісія Польщі (PKW) опрацювала 100% протоколів. За результатами підрахунку голосів Навроцький отримав підтримку 50,89% виборців, Рафал Тшасковський – 49,11%.

Як відомо, перший тур виборів президента в Польщі відбувся 18 травня. Чинний глава держави Анджей Дуда не балотувався, бо його другий термін добігає кінця. Загалом подали заявки до центрвиборчкому 17 кандидатів.