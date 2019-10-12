Порошенко закликав НАТО розпочати у грудні розгляд надання Україні плану дій щодо членства у Альянсі



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П’ятий президент України Петро Порошенко Фото: Facebook

Я особисто робитиму все можливе для наближення України до вступу в НАТО – Порошенко

Сьогодні на засіданні Політичного комітету та Комітету з питань безпеки і оборони Парламентської асамблеї НАТО п’ятий президент України Петро Порошенко закликав розпочати розгляд надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі на саміті НАТО у Лондоні у грудні.

Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook.

Також лідер «Європейської солідарності» наголосив на пріоритетних семи кроках, які необхідні Україні, щоб уникнути пастки Кремля на Донбасі.

«Формула Штайнмаєра в її погодженому вигляді є надзвичайно небезпечною, якщо її розглядати у відриві від «дорожньої карти» виконання Мінських домовленостей. Її визначальними елементами, серед іншого, мають бути виведення російських військових, техніки та зброї, роззброєння незаконних воєнізованих формувань, перехід українсько-російської ділянки кордону під контроль України», – написав Порошенко.

Як повідомлялося, 12-14 жовтня 2019 року п’ятий президент України та голова політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко здійснює візит до Лондону (Велика Британія) де бере участь у заходах в рамках Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу.