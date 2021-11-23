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    Нардеп Гончаренко рекламує книжку про американську клептократію та Коломойського

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    За словами нардепа, з книги &laquo;Американська клептократія&raquo; слідує, що президент США добре проінформований про здатність Коломойського впливати на українську політику - Нардеп Гончаренко рекламує книжку про американську клептократію та Коломойського
    За словами нардепа, з книги «Американська клептократія» слідує, що президент США добре проінформований про здатність Коломойського впливати на українську політику

    Гончаренко зазначив, що у книзі Коломойський називається «тінню Володимира Зеленського»

    В США 23 листопада в продаж поступила книжка журналіста Кейсі Мічла (Casey Michel) «Американська клептократія» (American Kleptocracy) про олігарха Ігоря Коломойського, його зв’язки з президентом Володимиром Зеленським і схеми відмивання коштів при купівлі нерухомості в Америці.

    Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.

    «Читаю книгу американського розслідувача Casey Michel. Українцям є ким пишатись. За підрахунками автора саме український олігарх і бізнес-партнер Зеленського став найбільшим аферистом за обсягом відмитих грошей в Сполучених штатах. Навіть такі медійні особистості як син нафтового диктатора Екватеріальної Гвінеї Теодоріно Нгема Обіанг не стояли поруч з нашим», – написав Гончаренко.

    Книжка American Kleptocracy доступна на сервісі Amazon. Передмову до неї написав шведський економіст Андерс Ослунд.

    Гончаренко опублікував цитату з книги, в якій Ігор Коломойський називається «тінню Володимира Зеленського» і людиною, яка привела його до влади.

    «Можливо зараз саме час для Коломойського капіталізувати свої відносини з новим наївним президентом», – йдеться в цитаті з книги, яку привів Гончаренко.

    За словами нардепа, з книги слідує, що президент США добре проінформований про здатність Коломойського впливати на українську політику.

    «Більш того, про цю людину, яка має ключі від Банкової, особисто проінформований президент США. І хоча автор скептичний щодо достатності зусиль американського правосуддя у розслідуванні злочинів Коломойського, ця книга точно приверне увагу до нашого спільного героя», – зазначив Гончаренко.

    Теги: Ігор Коломойський США книги Олексій Гончаренко Володимир Зеленський
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    Нардеп Гончаренко рекламує книжку про американську клептократію та Коломойського