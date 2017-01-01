Ярема заступився за Авакова, якому і без рюкзаків добре живеться

Ярема вважає аморальним тиск на політика через його дітей

Екс-генпрокурор України Віталій Ярема, коментуючи справу про розкрадання державних коштів, де фігурує син голови МВС Арсена Авакова Олександр, заявив, що не бачить можливого мотиву для «втягування» останнього у корупцію, зважаючи на матеріальний стан самого міністра. Відповідну заяву Ярема зробив в інтерв’ю «Главкому».



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Ярема: У нас судові рішення приймаються під божевільним тиском

Ярема вважає аморальним тиск на політика через його дітей

Екс-генпрокурор України Віталій Ярема, коментуючи справу про розкрадання державних коштів, де фігурує син голови МВС Арсена Авакова Олександр, заявив, що не бачить можливого мотиву для «втягування» останнього у корупцію, зважаючи на матеріальний стан самого міністра. Відповідну заяву Ярема зробив в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, тиск на політика через його дітей є аморальним і він не знає нюансів, які б дозволили однозначно сказати, чому два роки ця справа розслідувалася не активно.

«Я не знаю в чому там справа і можу лише здогадуватися (про причини різкого прогресу у розслідуванні – ред.). Може, якісь експертизи прийшли, може важливий свідок з'явився. Я цих нюансів не знаю. Але знаю, що кожна людина повинна понести покарання за вчинений злочин. Вважаю, що негарно і аморально тиснути на політика або на когось через дітей. Тому що я це все пережив у своєму житті, коли очолював Генеральну прокуратуру. Я Авакова не дуже добре знаю, стояв з ним на Майдані, допомагав йому освоїтися в МВС у 2014 році. Але я знаю, що він дуже забезпечена людина. Я не вірю, щоб він сина міг втягнути в цю історію», - сказав він.

Також, говорячи про відмову суду задовольнити міру запобіжного заходу для Олександра Авакова у вигляді застави, Ярема відзначив незахищеність судів.

«У нас судові рішення приймаються під божевільним тиском. Судді - це такі ж люди, як і ми з вами, вони ходять вулицями і заходять в темні під'їзди. Перш ніж створювати антикорупційний суд, ви створіть умови для всіх районних судів. Щоб суддя не приймав рішення, коли поруч з ним стоїть якийсь чоловік у камуфляжі, а щоб суддя приймав рішення в залежності від свого внутрішнього переконання, професійного рівня і здобутих доказів. Суд сьогодні - одна з найбільш незахищених структур в державі, на яку здійснюється тиск. Крім того «особливо розумні» політики в усіх бідах в країні останнім часом звинувачують суди, в багатьох випадках навіть не знаючи різницю між кримінальним і кримінально-процесуальним кодексом», - сказав він.

Нагадаємо, 7 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що оскаржила відмову суду заарештувати сина Авакова Олександра і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Однак того ж дня в суді сказали, що не отримували клопотання прокурорів.

Як повідомляв «Главком», 1 листопада ввечері суд відпустив Авакова-молодшого під особисте зобов’язання у справі про розкрадання державних коштів. Він має здати паспорти та носити електронний браслет.

Згодом суд також відпустив під особисте зобов'язання екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та керівника IТ-компанії Turboseo Володимира Литвина.

Водночас прокурор САП після суду визнав, що для сина Авакова не вистачає електронного браслета.

У НАБУ показали схему розтрати коштів у «справі рюкзаків».

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