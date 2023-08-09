Зареєстровано законопроєкт, який дозволяє чоловікам відмовлятися від служби в армії

У разі ухвалення документа військовозобов’язані зможуть писати відмову від мобілізації з особистих або релігійних переконань

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9566, який вносить зміни до Закону про мобілізацію. Пропонується мобілізувати лише «вмотивованих патріотів», а громадян, які не хочуть воювати, залучати до роботи на економіку. Про це йдеться на урядовому порталі.

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Ініціатором законопроєкту є народний депутат від «Слуги Народу» Георгій Мазурашу. У разі ухвалення документа військовозобов’язані зможуть писати відмову від мобілізації з особистих або релігійних переконань.

Як стверджують ініціатори законопроєкту, такі зміни дозволять підвищити мотивацію громадян до захисту країни, зняти соціальну напруженість, сприяти підтримці та зміцненню економіки й обороноздатності.

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За словами Мазурашу, учасники бойових дій звертають увагу, що на передову направляють невмотивованих, мобілізованих примусом громадян, які на фронті «приносять лише зайві проблеми».

«Якщо внести запропоновані зміни, військкомати зможуть сконцентруватися на роботі із вмотивованими патріотами, а інші громадяни, без потреби тікати й ховатися від повісток, працюватимуть на економіку, а отже, і на обороноздатність. Це реалістичний, мудрий і прагматичний підхід, який неминуче дасть комплексний позитивний ефект і дозволить нам бути сильнішими у протистоянні проти російської агресії», – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Законопроєктом передбачається, що громадяни мають письмово подати заяву до ТЦК про відмову від мобілізації з особистих або релігійних переконань. В іншому разі вони будуть призвані на військову службу в загальному порядку. З громадянами, які подали письмову заяву про відмову від мобілізації з особистих або релігійних підстав та які готові бути залученими до виконання робіт, будуть укладати відповідні робочі контракти з оплатою не менше розміру мінімальної заробітної плати на підприємствах оборонного призначення або інших секторів економіки за місцем проживання (або в інших регіонах за письмовою згодою).

Законопроєктом також запроваджується обов’язок призовників, військовозобов'язаних і резервістів з’явитися протягом семи діб за місцем перебування на військовому обліку до ТЦК у разі оголошення загальної мобілізації для уточнення облікових даних.

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Крім того, проєктом закону запроваджуються повноваження Національної поліції доправляти порушників правил військового обліку, а також законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію до ТЦК. У такому разі ТЦК має подати до поліції відповідне звернення, а вже далі поліція має доправити такого порушника до ТЦК. Проєктом також покладається на ЖЕО, ОСББ або інші організації, які обслуговують житлові будинки, обов’язок подавати до ТЦК відомості про призовників і військовозобов’язаних, а також повноваження вручати призовникам і військовозобов’язаним повістки про виклик до ТЦК та СП і сприяти прибуттю за викликом.

Нагадаємо, що в Україні з 1 серпня набули чинності нові правила мобілізації. Насамперед зміни стосуються умов служби строковиків у період дії воєнного стану.