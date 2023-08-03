Німеччина знайшла причину відмовити Україні у далекобійних ракетах Taurus

Пісторіус не бачить «нагальної потреби у прийнятті рішення» щодо передачі ракет Taurus Україні

Пісторіус в черговий раз висловився проти передачі Україні далекобійних ракет Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в черговий раз висловився проти передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Про це німецький міністр заявив під час відвідування бригади гірських військ у Баварії, повідомляє Tagesschau.

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Посадовець послався на «особливу дальність» ракет Taurus, а також згадав, що США не передають Україні далекобійні ракети.

Пісторіус зазначив, що Німеччина є «лідером» у передачі Україні засобі протиповітряної оборони, інженерної та броньованої техніки, а також у проведенні навчань.

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«Це наш перший пріоритет, наша основна компетенція», – сказав очільник міноборони.

З цієї причини Пісторіус не бачить «нагальної потреби у прийнятті рішення» щодо передачі Taurus Україні.

Нагадаємо, раніше німецькі політики від опозиції і коаліційної партії закликали уряд поставити Україні крилаті ракети Taurus.

Також наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 км.

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До слова, Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту.