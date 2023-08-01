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Мобілізація з 1 серпня: які зміни чекають на українців

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Мобілізація з 1 серпня: які зміни чекають на українців
В Україні змінили правила мобілізації
фото: glavcom.ua

Правила мобілізації змінилися для солдатів строкової служби

В Україні з 1 серпня 2023 набувають чинності нові правила мобілізації. Насамперед зміни стосуються умов служби строковиків у період дії воєнного стану.

Мобілізація за власним бажанням

Військові строкової служби тепер можуть добровільно мобілізуватись до лав Сил оборони України. Це передбачено однією із законодавчих норм щодо змін у правилах проходження військової служби в період воєнного стану, яка набула чинності напередодні.

Отже, строковики від 1 серпня 2023 за власним бажанням мають право перевестися до категорії мобілізованих, але за умови:

  • якщо період строкової військової служби вже завершився, проте був продовжений понад встановлені терміни через запровадження воєнного стану в країни;
  • під час воєнного стану строковик відслужив щонайменше шість місяців.

Звільнення зі служби та бронювання працівників: категорії розширили

Президент Володимир Зеленський у липні підписав низку законів, які дають підстави для звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації або з контрактної служби таким категоріям осіб:

  • якщо близькі родичі військовослужбовця (батько, мати, чоловік, дружина, син, дочка, рідні брат/сестра, дід, бабуся) загинули або зникли безвісти під час воєнного стану;
  • військовослужбовці, які під час дії воєнного стану були визнані військово-лікарськими комісіями (ВЛК) непридатними за станом здоров'я, можуть бути звільнені в запас, з переглядом через 6-12 місяців.

Також змінився порядок бронювання працівників підприємств під час мобілізації.

Кабмін встановив критерії та перелік сфер, які можуть бути визнані критично важливими, наприклад, установи ветеринарної медицини, казенні підприємства пробірного контролю. Працівники таких підприємств отримають відстрочку від мобілізації, в разі оформлення «броні».

Виплати військовим

У серпні військовослужбовці отримуватимуть додаткові виплати. Їхній розмір нещодавно був затверджений Верховною радою.

Грошова винагорода передбачена як для мобілізованих, так для строковиків, курсантів та інших категорій:

  • 30 тис. грн-100 тис. грн – військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або у здійсненні інших заходів для забезпечення оборони України;
  • 6000 грн – військовослужбовцям строкової військової служби;
  • 2350 грн – курсантам;
  • 20100 грн – військовим, які у зв'язку з пораненням визнані обмежено придатними або непридатними до військової служби та зараховані до розпорядження відповідного командира;
  • 15 тис грн. -30 тис. грн – інструкторам у військових частинах;
  • 100 тис. грн – виплата пораненим на стаціонарному лікуванні, полоненим, безвісти зниклим, інтернованим, загиблим від поранення (за місяць, у якому загинув військовослужбовець).

Нові повістки

Повістки можуть вручати особисто під підпис за місцем проживання військовозобов'язаного або в громадських місцях. Також таке право має роботодавець, якщо відповідний наказ надійшов від начальника районного/обласного ТЦК. Військовозобов'язаним можуть видати такі повістки:

  • Повістка для уточнення даних. Її вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров’я військовозобов'язаних, місце роботи тощо.
  • Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка за підписом начальника ТЦК зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.
  • Мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації. Воєнний стан в Україні через повномасштабну російську агресію триватиме як мінімум до 15 листопада 2023 року.

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Теги: демобілізація мобілізація повістка

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