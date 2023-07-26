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Німецький генерал повідомив, яке зараз співвідношення сил на фронті

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німецький генерал повідомив, яке зараз співвідношення сил на фронті
Співвідношення сил ЗСУ та ворога приблизно один до одного
фото ілюстративне

«Для успішного прориву ЗСУ потрібно створити серйозну перевагу в силі в одній точці в конкретний час»

Українським збройним силам у контрнаступі загрожують подальші важкі бої і баланс сил у війні зараз приблизно «один до одного». З такою оцінкою виступив голова штабу планування Бундесверу (збройні сили Федеративної Республіки Німеччина – «Главком»), бригадний генерал Крістіан Фройдінг, який також координує військову допомогу Німеччини Україні.  Про це пише видання Badische Zeitung.

«Досить подивитися на карту, там у нас співвідношення сил приблизно один до одного. І оборона, що готувалася дев'ять місяців, з потужними укріпленнями на місцевості і зробленими за півроку мінними загородженнями. Такою є реальність», – сказав воєначальник.

За його словами, ЗСУ зараз ведуть найважчі бої по всій лінії фронту. Для успішного прориву їм потрібно створити серйозну перевагу в силі в одній точці в конкретний час.

«Цим же пояснюється, чому українці рухаються дуже обачно, навпомацки, якщо говорити не по-воєнному, підходять до пошуку цих точок. Це досить складно. Тут принцип: зустріти мінну загрозу, ухилитися, обійти. З огляду на масштаби мінних загороджень, які там були встановлені (росіянами – «Главком») за дев’ять місяців, цього принципу взагалі неможливо дотримуватися», – додав генерал. Він вважає, що наступу необхідно створити локально та тимчасово обмежену явну перевагу сил. 

«Україці мають дійсно пройти кожен метр землі, «просуваючись мінними полями». І це найважче, найкривавіше, найдраматичніше, що тільки можна уявити», – додав він.

Тому за його словами, Німеччина відреагувала миттєво і протягом останніх кількох тижнів дала ще 14 000 патронів димових боєприпасів калібру 155 міліметрів, «щоб забезпечити принаймні неможливість просування під натиском противника».

Після відкликання найманців «Вагнера» з фронту в Україні, яке відбулося після спроби збройного повстання приватної армії, Фройдінг не вважає, що боєздатність Росії знизилася. «Вона ослаблена, чисто чисельно. Ми припускаємо, що кількість бійців становить від 15 000 до 25 000, деякі з них дуже добре оснащені, дуже досвідчені», – каже  Фройдінг.

Він також прокоментував, що не бачить загроз з боку «вагнерівців» зі сторони Білорусі. «Наразі ми не бачимо ознак того, що існує якась конкретна військова загроза для Польщі чи України. Але я можу зрозуміти, чому Польща посилює заходи національної оборони», – запевнив бригадний генерал.

Нагадаємо, вчора німецькі військові вперше розкритикували українську армію. За їх словами, українська армія воює відважно, але їй бракує правильного керівництва, а помилки мають серйозні наслідки. У розпорядженні видання Bild опинився внутрішній документ Бундесверу (збройні сили Федеративної Республіки Німеччина – «Главком»), в якому міститься критична оцінка того, яким чином ЗСУ використовують у контрнаступі отримані на Заході техніку та навички.

Йдеться про те, що початку року в Європі навчили та спорядили не менше дев'яти ударних бригад, а це приблизно 20 тис. осіб. У міноборони ФРН вважають, що Україна даремно дробить їх та атакує малими силами.

«Військові частини часом дробляться так дрібно, що хоч кожна військова частина щось робить, але загальне керівництво не проглядається», – йдеться у документі.

На думку німецьких військових, це збільшує «ризик вогню по своїх», а «у напряку головного удару не вистачає маневрених підрозділів, щоб активно рухатись чи встановити вогневу перевагу». Помилки, які виявило німецьке військове командування, можуть також бути причиною зволікання із активним контрнаступом українських військ.

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Теги: Німеччина Міноборони військові ЗСУ війна

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