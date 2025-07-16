Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної

Провадження було відкрито 11 червня 2025 року

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти колишньої віцепремʼєрки Ольги Стефанішиної. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Про це НАБУ відповіло на звернення нардепа Олексія Гончаренка, інформує «Главком».

Провадження було відкрито 11 червня 2025 року. Досудове розслідування проводять детективи НАБУ.

«Цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – наголосив нардеп.

Як повідомили джерела «РБК-Україна», розпочато провадження за фактами, викладеними в матеріалі «Української правди». У червні вийшло розслідування про можливі зловживання посадовими особами АРМА, які нібито пов'язані з Ольгою Стефанішиною.

Нагадаємо, раніше журналісти встановили, що у жовтні 2022-го мама Стефанішиної, Надія Кравець, стала власницею трикімнатної квартири в ЖК «Львівська площа» в Києві. За квартиру площею близько 100 м² вона заплатила 3 042 692 грн – близько $83 205 на момент купівлі. Тоді як мінімальна ціна від забудовника на трикімнатні квартири в цьому ЖК у жовтні 2022 року стартувала від 12 млн грн, або $300 110.

Ольга Стефанішина розповіла, що її батьки інвестували у квартиру в ЖК «Львівська площа» в Києві ще у 2019 році, коли один квадратний метр коштував 29 тис. грн. Саме тому вартість житла вийшла майже вчетверо нижчою за ринкову.