Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної
фото: Ольга Стефанішина/Facebook

Провадження було відкрито 11 червня 2025 року

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти колишньої віцепремʼєрки Ольги Стефанішиної. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Про це НАБУ відповіло на звернення нардепа Олексія Гончаренка, інформує «Главком».

Провадження було відкрито 11 червня 2025 року. Досудове розслідування проводять детективи НАБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної фото 1

«Цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – наголосив нардеп.

Як повідомили джерела «РБК-Україна», розпочато провадження за фактами, викладеними в матеріалі «Української правди». У червні вийшло розслідування про можливі зловживання посадовими особами АРМА, які нібито пов'язані з Ольгою Стефанішиною.

Нагадаємо, раніше журналісти встановили, що у жовтні 2022-го мама Стефанішиної, Надія Кравець, стала власницею трикімнатної квартири в ЖК «Львівська площа» в Києві. За квартиру площею близько 100 м² вона заплатила 3 042 692 грн – близько $83 205 на момент купівлі. Тоді як мінімальна ціна від забудовника на трикімнатні квартири в цьому ЖК у жовтні 2022 року стартувала від 12 млн грн, або $300 110.

Ольга Стефанішина розповіла, що її батьки інвестували у квартиру в ЖК «Львівська площа» в Києві ще у 2019 році, коли один квадратний метр коштував 29 тис. грн. Саме тому вартість житла вийшла майже вчетверо нижчою за ринкову.

Читайте також:

Теги: Олексій Гончаренко САП Ольга Стефанішина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Королі інстаграмів. Рейтинг депутатів за популярністю у соцмережах
Королі інстаграмів. Рейтинг депутатів за популярністю у соцмережах Парламент
3 липня, 09:33
САП використала в офіційному повідомленні про підозру Олексію Чернишову фотографію, яку той сам опублікував
Антикорупційна прокуратура жорстко потролила віцепрем'єра Чернишова (фото)
23 червня, 18:09
Усім трьом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи
Ексспівробітників БЕБ та Нацполіції викрито на вимаганні $150 тис
28 червня, 07:42
Вищий антикорупційний суд переніс обрання запобіжного заходу чиновнику на 26 червня
Стало відомо, яку заставу проситиме Антикорупційна прокуратура для Чернишова
25 червня, 12:31
Олексій Чернишов отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн
Хабар у вигляді 14,5 млн грн знижки на квартиру: Чернишов отримав підозру
23 червня, 17:31
Працівники Мін’юсту поставили на заставку фото Стефанішиної: мережа відреагувала критикою
Працівники Мін’юсту поставили на заставку фото Стефанішиної: мережа відреагувала критикою
8 липня, 18:48
Кадрові зміни є частиною ширших перестановок у владі
Заміна прем'єра: політики критикують ініціативу президента через порушення процедури
14 липня, 16:50
Безугла та Гончаренко періодично конфліктують одне з одним
Нардепка Безугла показала «мавпу» у Верховній Раді (фото)
Сьогодні, 11:23
Під час голосування нардеп Гончаренко назвав правки «грабіжницькими» та звинуватив Гетманцева у маніпуляціях
Гончаренко та Гетманцев побилися у Раді під час голосування за «соєво-ріпакові» правки (відео)
Сьогодні, 13:10

Кримінал

ДБР прокоментувало обшуки у квартирі загиблого пілота Джуса
ДБР прокоментувало обшуки у квартирі загиблого пілота Джуса
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної
Справа Богуслаєва. Міжнародна моніторингова місія фіксує проблеми
Справа Богуслаєва. Міжнародна моніторингова місія фіксує проблеми
Ракетний удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: хто зрадив? Відповідь прокуратури
Ракетний удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: хто зрадив? Відповідь прокуратури
Україна викрила мережу контрабанди фальсифікованих пестицидів
Україна викрила мережу контрабанди фальсифікованих пестицидів
Дніпровська міськрада вимагає знести забудови яхт-клубу «Січ»: що відомо про гучний скандал
Дніпровська міськрада вимагає знести забудови яхт-клубу «Січ»: що відомо про гучний скандал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2025
44K
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
17K
Будинки порожніють: сусідня з Україною держава стала лідером з міграції до ЄС
11K
Окупанти вдарили по польському підприємству у Вінниці: реакція Варшави
9358
Зеленський пояснив, чому Путін перестав бити по Києву

Новини

День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua