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Зеленський зустрівся з міністром оборони Франції: деталі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з міністром оборони Франції: деталі (відео)
Зеленський повідомив про безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України
фото скріншот відео

Президент подякував Франції за вже надану військову допомогу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Сторони обговорили подальші кроки з посилення обороноспроможності України за підтримки Франції. Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

«Провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Розповів про безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України. Обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності нашої держави за підтримки Франції», – зазначив Зеленський.

Президент подякував Франції за вже надану військову допомогу, спрямовану на захист українського неба та посилення спроможностей Сил оборони.

Як раніше повідомлялося, сьогодні, 28 грудня,  до України з робочим візитом приїхав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Також відомо, що Лекорню відвідав Стіну пам’яті загиблих за Україну, щоб віддати шану полеглим у боях українським воїнам.

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Теги: Франція Володимир Зеленський міністр

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