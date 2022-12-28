Зеленський зустрівся з міністром оборони Франції: деталі (відео)
Президент подякував Франції за вже надану військову допомогу
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Сторони обговорили подальші кроки з посилення обороноспроможності України за підтримки Франції. Про це глава держави повідомив у Телеграмі.
«Провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Розповів про безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України. Обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності нашої держави за підтримки Франції», – зазначив Зеленський.
Президент подякував Франції за вже надану військову допомогу, спрямовану на захист українського неба та посилення спроможностей Сил оборони.
Як раніше повідомлялося, сьогодні, 28 грудня, до України з робочим візитом приїхав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Також відомо, що Лекорню відвідав Стіну пам’яті загиблих за Україну, щоб віддати шану полеглим у боях українським воїнам.
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