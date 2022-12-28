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Зеленський виступив у Раді, у Франції затримано бізнесмена Жеваго. Головне за 28 грудня

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Зеленський виступив у Раді, у Франції затримано бізнесмена Жеваго. Головне за 28 грудня
У стінах парламенту глава держави говорив про єдність, яку ми маємо берегти
Фото Офісу президента

Глава держави закликав українців берегти єдність

Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді, у Франції затримано екснардепа та  бізнесмена Костянтина Жеваго, на Прикарпатті стався землетрус. Ці та інші головні події 28 грудня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі всього важливого.

Виступ Зеленського у Раді: повний текст та відео промови

Сьогодні, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив із щорічним звернення до депутатів Верховної Ради. У стінах парламенту глава держави говорив про єдність, яку ми маємо берегти. Про злагодженість проукраїнської коаліції у світі, про нові виклики у боротьбі на дипломатичній ниві. Слова подяки міжнародним, стратегічним партнерам України.

У Франції затримано українського бізнесмена Жеваго

Колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом Державного бюро розслідувань. Наразі готуються документи на екстрадицію.

Адміністрація Байдена активно перешкоджає виробництву та передачі Росії іранських дронів – NYT

Адміністрація президента США Джо Байдена розробила масштабну програму з перешкоджання розробці іранських дронів та їх передачі Росії. Білий дім активізував свою роботу щодо іранських дронів після того, як виявилося, що в безпілотниках знайшли у тому числі й американські технології, пише The New York Times.

Bloomberg: Експорт «Газпрому» упав до найнижчого рівня з початку століття

Після  повномасштабного нападу Росії на Україну значно знизився потік газу до Європи. Експорт російського «Газпрому» у 2022 році скоротився майже вдвічі, досягнувши найнижчого рівня з початку XXI століття. Про це пише Bloomberg. Упродовж 2002 року російський газовий гігант відправив 100,9 млрд кубометрів палива за межі колишнього Радянського Союзу, що на 46% менше, ніж у 2021 році.

На Прикарпатті стався землетрус

Неподалік селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області 28 грудня о 13:51 стався землетрус. Його магнітуда склала 2,4 бала за шкалою Ріхтера, повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Нагадаємо, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині. 

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Теги: окупанти США ЗСУ війна Генштаб Івано-Франківщина Володимир Зеленський дезертирство новости

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