Чи забере Україна Кубань? Зеленський прояснив позицію

Україна хоче повернути свої території в міжнародно визнаних кордонах 1991 року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче завершити війну поверненням своїх земель і не має наміру окуповувати територію РФ, зокрема Кубань. Про це він сказав в інтерв’ю ВВС.

«Ми не підемо далі. Нам не потрібні чужі землі, нам не потрібні чужі люди. Ми – не терористи. Нам не потрібно нічого зайвого, крім наших кордонів, нашої землі та нашої безпеки», – заявив Зеленський.

За словами президента, завершити війну – значить повернути всі наші території згідно з міжнародним правом, у міжнародно визнаних кордонах 1991 року: включно з Донбасом, окупованими нині частинами наших областей, а також Кримом.

Нагадаємо, раніше соратник Зеленського народний депутат від «Слуги народу» Олег Дунда в інтерв’ю «Главкому» зробив прогноз, що Росія розпадеться приблизно через два роки. На його думку лідери провідних країн світу могли б визначити, якими територіями вони опікуватимуться, щоби не було протистояння. Дунда заявив, що, зокрема, Україна може «створити окупаційну адміністрацію на Кубані і на територіях, прилеглих до наших східних кордонів».