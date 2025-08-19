Головна Країна Політика
Зеленський домовився про зустріч із премʼєром Норвегії

Марія Рагуткіна
Марія Рагуткіна
Зеленський домовився про зустріч із премʼєром Норвегії
Зеленський подякував премʼєра Норвегії за непохитну позицію
Фото: Офіс президента України

Президент поговорив з Йонасом Гаром Стере про гарантії безпеки та зустріч з Трампом

Президент України Володимир Зеленський поговорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, з яким домовився про зустріч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його заяву в Telegram.

Сторони оцінили зустрічі у Вашингтоні та говорили про спільну роботу щодо гарантій безпеки для України.

«Йонас відзначив, що це справді історичне досягнення: Європа ще ніколи не була такою обʼєднаною навколо України. Впевнені, що мир може стати надійним та тривалим, і саме гарантії безпеки – ключ до цього. Українці захистили незалежність, Україна обʼєднала багато народів і, забезпечивши сильні гарантії безпеки, точно забезпечить майбутнє для українців», – розповів Зеленський.

За його словами, зараз триває активна робота на всіх рівнях з усіма учасниками «коаліції охочих» над тим, якою буде архітектура гарантій безпеки. «Звісно, обговорили наші двосторонні відносини з Норвегією: багато спільних речей робимо. Особливо цінуємо взаємодію в енергетичній сфері. Домовилися з Йонасом зустрітись найближчим часом. Дякую», – підсумував він.

Нагадаємо, напередодні президент України зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі. Він назвав їхні переговори найкращими.

Президент США підтвердив, що Вашингтон надаватиме допомогу Україні, та не виключив, що країна відправить миротворців, щоб забезпечити довгостроковий мир. Після цього вони обидва зустрілись з європейськими лідерами.

Наступного дня після розмови з Трампом Зеленський ще додатково скоординував позиції з європейськими лідерами. Він заявив, що має бути посилення санкцій, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо РФ ухилятиметься від чесного закінчення війни.

