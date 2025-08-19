Трамп розповів про враження дружини від листа, який передав Зеленський

За словами американського президента, він не відкривав отриманий лист

Американський президент Дональд Трамп заявив, що «навмисно не читав» листа, який передав президент України Володимир Зеленський під час переговорів у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика в інтервʼю Fox News, якого цитує Sky News.

Зеленський передав лист президенту США під час переговорів в Овальному кабінеті. Він виразив подяку Меланії Трамп за її лист російському диктатору Володимиру Путіну із закликом захистити викрадених українських дітей.

«Моя дружина, перша леді України, передала листа. Воно не вам, а вашій дружині», – заявив Зеленській на зустрічі.

За словами Трампа, Меланія назвала лист від Олени Зеленської «прекрасним». «Меланія сказала мені, що це був абсолютно прекрасний лист. Я впевнений, що це був прекрасний лист», – розповів Трамп.

Як відомо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, після перемовин президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України. Розмова тривала майже 40 хвилин.

Як повідомлялося, Велика Британія, Франція та Німеччина імовірно відправлять війська для забезпечення миру в Україну. За словами Трампа, американські військові не будуть присутні на території України.