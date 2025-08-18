Головна Країна Політика
Зеленський про зустріч із Трампом: це була наша найкраща розмова

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Зеленський про зустріч із Трампом: це була наша найкраща розмова
Зеленський задоволенний розмовою з Трампом
фото: Reuters

Президент повторив, що готовий до тристоронньої зустрічі з російським диктатором

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки закритої зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом. Про це розповідає «Главком» із посиланням на його заяву.

«Ми чудово спілкувалися з президентом Трампом. На мою думку, це була найкраща наша розмова», – розповів Зеленський.

Український лідер повторив, що готовий до тристоронньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Зеленський хотів би, щоб Трамп приєднався до переговорів.

Також він наголосив, що має відбутися обмін полонених всіх на всіх. Ба більше, він додав, що РФ має повернути усіх викрадених українських дітей.

Зі свого боку Трамп заявив під час зустрічі з європейськими лідерами, що буде узгоджено гарантії безпеки для України. Глава Білого дому вважає, що російський диктатор может погодитись на це.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом розпочалась зі спільної пресконференції.

Президент США вважає, що якщо сьогоднішня зустріч складеться добре, буде можливість провести таку зустріч з Україною, Росією та США.

Також він підтвердив, що Вашингтон надаватиме допомогу Україні. Трамп не виключив, що США відправлять миротворців до України, щоб забезпечити довгостроковий мир.

Американський лідер пообіцяв зателефонувати російському диктатору Володимир Путіну за підсумками переговорів у Білому домі.

Теги: переговори Володимир Зеленський Дональд Трамп путін

