Чи відправлять США миротворців до України? Трамп не виключив такої можливості

США можуть відправити американських миротворців до України в рамках мирної угоди

Президент США Дональд Трамп не виключив можливості відправлення до України миротворчих сил. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Журналісти запитали Трампа, чи можуть майбутні гарантії безпеки для України включати участь американських військ. Президент США не виключив цього.

«Коли справа доходить до безпеки, буде багато допомоги. Україна – перша лінія оборони, ми збираємося допомогти та братимемо участь», – відповів він.

За словами Трампа, США можуть відправити американських миротворців до України в рамках мирної угоди, щоб забезпечити довгостроковий мир.

Також глава Білого дома знов повторив, що війна в Україні має завершитися. Трамп стверджує, що поклав кінець шести війнам. За його словами, він вважав війну в Україні найлегшою, але насправді вона виявилася складною.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер раніше говорив, що «Коаліція рішучих» активно готує відправлення сил стримування в Україну після досягнення перемир'я. Глава британського уряду пояснював, що для розробки конкретних військових планів потрібен час.

Зі свого боку президент Чехії Петр Павел казав, що Україна є самостійною державою, тому тільки вона даватиме дозвіл на розміщення у себе іноземних сил.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Після короткої пресконференції розпочались закриті переговори з президентом Дональдом Трампом.

Очікується, що Трамп пізніше зателефонує російському диктатору Володимир Путіну за підсумками переговорів.