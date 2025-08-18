Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи відправлять США миротворців до України? Трамп не виключив такої можливості

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Чи відправлять США миротворців до України? Трамп не виключив такої можливості
Трамп відповів журналістам щодо відправлення миротворців
Кадр трансляції з Білого дому

США можуть відправити американських миротворців до України в рамках мирної угоди

Президент США Дональд Трамп не виключив можливості відправлення до України миротворчих сил.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Журналісти запитали Трампа, чи можуть майбутні гарантії безпеки для України включати участь американських військ. Президент США не виключив цього.

«Коли справа доходить до безпеки, буде багато допомоги. Україна – перша лінія оборони, ми збираємося допомогти та братимемо участь», – відповів він.

За словами Трампа, США можуть відправити американських миротворців до України в рамках мирної угоди, щоб забезпечити довгостроковий мир.

Також глава Білого дома знов повторив, що війна в Україні має завершитися. Трамп стверджує, що поклав кінець шести війнам. За його словами, він вважав війну в Україні найлегшою, але насправді вона виявилася складною.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер раніше говорив, що «Коаліція рішучих» активно готує відправлення сил стримування в Україну після досягнення перемир'я. Глава британського уряду пояснював, що для розробки конкретних військових планів потрібен час.

Зі свого боку президент Чехії Петр Павел казав, що Україна є самостійною державою, тому тільки вона даватиме дозвіл на розміщення у себе іноземних сил.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Після короткої пресконференції розпочались закриті переговори з президентом Дональдом Трампом.

Очікується, що Трамп пізніше зателефонує російському диктатору Володимир Путіну за підсумками переговорів.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський миротворці переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

YouTube зіткнувся зі збоєм
Зустріч Трампа з Зеленським. YouTube зіткнувся з масштабним збоєм
Сьогодні, 20:45
Трамп розкритикував медіа та демократів
«Зазнають краху». Трамп накинувся на ЗМІ та демократів через Росію
Сьогодні, 17:24
Зеленський передав першій леді США листа
Зеленський передав Трампу листа для першої леді США
Сьогодні, 20:58

Політика

Закриті переговори між Зеленським та Трампом завершено (оновлено)
Закриті переговори між Зеленським та Трампом завершено (оновлено)
Духовний радник Трампа прокоментував релігійні вимоги Путіна в Україні
Духовний радник Трампа прокоментував релігійні вимоги Путіна в Україні
Чи відправлять США миротворців до України? Трамп не виключив такої можливості
Чи відправлять США миротворців до України? Трамп не виключив такої можливості
Трамп зідзвониться з Путіним за підсумками переговорів у Білому домі
Трамп зідзвониться з Путіним за підсумками переговорів у Білому домі
Європейські лідери прибули на переговори з Трампом
Європейські лідери прибули на переговори з Трампом
ХАМАС повідомив про згоду на припинення вогню з Ізраїлем. Нетаньягу відповів
ХАМАС повідомив про згоду на припинення вогню з Ізраїлем. Нетаньягу відповів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
6501
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
3804
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
3421
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони
2235
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua