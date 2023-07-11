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У Вільнюсі розпочався саміт НАТО (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Вільнюсі розпочався саміт НАТО (відео)
Як очікується, саміт ухвалить три принципові рішення щодо України
скріншот з відео

Основною темою саміту НАТО стане статус України

У Вільнюсі стартував дводенний саміт Північноатлантичного альянсу.

Серед ключових питань порядку денного – перспектива вступу України до Альянсу, гарантії безпеки та подальша військова підтримка у боротьбі з російською агресією. 

Як раніше зазначив генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг, який 10 липня 2023 року прибув до участі у засіданні, члени Альянсу ухвалять рішення щодо України, включаючи багаторічний пакет допомоги та покращення політичних зв’язків із новою Радою НАТО-Україна. Також він повідомив, що союзники обговорять шлях України до членства в НАТО.

На другий день саміту, 12 липня, заплановане інавгураційне засідання нової Ради Україна-НАТО.

Нагадаємо, що країни-члени НАТО узгодили формулювання щодо інтеграції України до Північноатлантичного Альянсу

«Це дуже важливий, критичний момент для України і питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути. Ніхто не знає ситуацію, з якою ви зіткнулися, краще, ніж ви. Це також важливий момент для Фінляндії та Швеції, їхній вступ до НАТО послідовно. Ваше лідерство (Байден звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, – «Главком») дійсно має значення. Ми узгодили формулювання, які ви запропонували, які мають відношення до приєднання України до НАТО», – заявив президент США Джо Байден.

Як відзначив Байден, російський диктатор Володимир Путін намагається зламати Північноатлантичний Альянс, однак йому не вдасться цього зробити.

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Теги: НАТО саміт

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