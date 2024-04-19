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Кількість загиблих на Дніпропетровщині знову зросла (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кількість загиблих на Дніпропетровщині знову зросла (фото, відео)
З-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі деблокували тіло загиблої жінки
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Кількість загиблих унаслідок російської атаки по Дніпропетровській області збільшилась до семи

Рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі тіло загиблої жінки. Таким чином кількість загиблих унаслідок російської атаки по області збільшилась до семи. Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА та ДСНС.

Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають. На місцях ударів працюють 10 психологів ДСНС, загалом психологічну допомогу отримали 63 людини.

Аварійно-рятувальні роботи тривають
Аварійно-рятувальні роботи тривають
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Також поліція збирає повідомлення від людей про пошкодження майна внаслідок ранкового обстрілу Дніпра. Станом на 13:00 надійшло 133 таких заяв.

Також до поліції міста Синельникове звернулося 89 громадян щодо пошкоджень майна. Ще сім звернень надійшло від постраждалих у Кривому Розі.

ДСНС ліквідовує наслідки російської атаки
ДСНС ліквідовує наслідки російської атаки
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, завтра, 20 квітня, у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки на місто.

До слова, вночі 19 квітня російські окупанти здійснили масований обстріл  Дніпра та  області. За попередньою інформацією, загинули щонайменше восьмеро людей, ще понад 20 отримали поранення. У Синельниківському районі – шестеро загиблих й шестеро поранених, а у Кривому Розі – троє поранених.

Крім того, російські загарбники вдарили по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, внаслідок чого одна робітниця «Укрзалізниці» загинула, а ще семеро – отримали поранення.

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Теги: війна Дніпропетровщина Дніпро обстріл

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