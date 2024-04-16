Окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів: карта боїв

Ворог мав успіх біля певних міст і сіл у Донецької області

Українські воїни відбили 15 атак ворога на Авдіївському напрямку, тоді як на Новопавлівському росіяни 30 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ, а на Оріхівському атакували сім разів. Про це повідомили аналітики DeepState.

Аналітики зауважили, що ворог мав успіх біля певних міст і сіл у Донецької області.

«Ворог просунувся біля Очеретиного, Бердичів, Старомайорського та Красногорівки», – йдеться у повідомленні.

Триває 783-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 9 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ці 9 БпЛА було знищено.