МЗС Польщі назвало країну, яка може змусити Путіна закінчити війну в Україні

Сікорський: «Китай міг би змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори»

Міністр Сікорський пояснив, чому війна в Україні не завершиться найближчим часом

Китай може змусити російського диктатора Володимир Путіна закінчити війну в Україні. Таку думку висловив очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю BBC, передає RMF 24.

Глава польського МЗС припустив, що війна в Україні може закінчитися лише тоді, коли Путін зрозуміє, що «ціна її продовження у вигляді людських життів і фінансових витрат є вищою за мету, якої він хоче досягти».

При цьому, на думку дипломата, війна в Україні не завершиться найближчим часом.

«Немає браку потенційних посередників – Туреччини, ООН. Китай міг би фактично змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори», – зауважив Сікорський.

На його думку, Євросоюз міг би збільшити військову допомогу Україні. Водночас політик звернув увагу, що вартість загальної фінансової допомоги ЄС Україні навіть вища, ніж США.

Нагадаємо, що Сікорський також заявив, що російського диктатора Володимира Путіна варто поставити в таку ситуацію, коли він не знатиме, чого чекати від Європи.

Як повідомлялося, у Польщі створено Раду з питань співпраці з Україною – громадський орган, який займатиметься двосторонніми відносинами й питанням відбудови. Уповноважений уряду Польщі пояснив, що ідея полягає у створенні інституції, «яка буде застосовувати більш цілісний підхід до польсько-українських відносин».

До слова, Угорщина блокує надання Польщі з європейського бюджету €450 млн компенсації за надану раніше Україні зброю, що ускладнює передачу Варшавою чергових пакетів військової допомоги Києву.