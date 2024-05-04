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«Не знають, що ще вигадати»: МЗС відреагувало на оголошення в розшук Зеленського

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Не знають, що ще вигадати»: МЗС відреагувало на оголошення в розшук Зеленського
МЗС: Російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук президента України є свідченням відчаю РФ
фото з відкритих джерел

Міністерство нагадало про ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна

Оголошення в розшук Росією президента України Володимира Зеленського свідчить про відчай пропагандистів держави-агресора. Про це йдеться в коментарі прес-служби Міністерства закордонних справ.

«Російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги», – наголосили в МЗС.

При цьому у міністерстві нагадали, що на відміну від «нікчемних російських оголошень», ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком «реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу».

Нагадаємо, сьогодні російське МВС також оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка. Їх також розшукуватимуть за неназваними кримінальними статтями.

Це не вперше, коли у РФ українських посадовців оголошують у розшук. Так, у березні суд у Москві заочно арештував голову СБУ Василя Малюка за нібито скоєння терористичного акту, його оголосили у федеральний та міжнародний розшук.

Серед інших – ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник ГУР МО Кирило Буданов та командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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Теги: МЗС арешт машини Володимир Зеленський розшук

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