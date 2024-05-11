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Держдеп США схвалив терміновий продаж Україні трьох Himars

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Держдеп США схвалив терміновий продаж Україні трьох Himars
Перші системи Himars Україна отримала від США улітку 2022 року
фото з відкритих джерел

Вартість угоди становить $30 млн

Державний департамент США схвалив терміновий продаж Україні трьох додаткових реактивних систем залпового вогню Himars. Про це повідомляє Associated Press.

За даними видання, вартість угоди становить $30 млн, профінансує покупку уряд Німеччини. 

«Існує надзвичайна ситуація, яка потребує негайного продажу Україні необхідної зброї», – повідомив голова Держдепу Ентоні Блінкен. 

Зокрема, усі три системи надійдуть Україні з запасів американської армії. 

Нагадаємо, Німеччина спільно зі Сполученими Штатами Америки передасть Україні три додаткові системи залпового вогню Himars.

Himars M142 (High Mobility Artillery Rocket System) – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона вважається більш мобільною, ніж M270 Mlrs – ще одна РСЗО, яка є на озброєнні США, тому що за основу використовується 6-ти колісна вантажівка, а не гусенична база. Himars розробляли впродовж 1996-2000, а експлуатувати стали з 2005. Вага – 16,25 т, висота – 3,2 м. Система розрахована на 3-х людей: водій, навідник та командир. Перезаряджається система екіпажем приблизно за хвилину без допомоги інших транспортних засобів. Транспортувати Himars можливо літаком С-130 або більшими, а також морськими суднами.

Перші системи Himars Україна отримала від США улітку 2022 року.

Нагадаємо, міністерство оборони США уклало контракт із корпорацією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Himars на загальну суму понад $861,3 млн. За даними військового відомства, термін виконання замовлення – 31 травня 2026 року. Пентагон не став розкривати число РСЗВ, яке планується виготовити та поставити на озброєння в рамках контракту.

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Теги: війна озброєння Держдепартамент США США Німеччина зброя

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