Держдеп США схвалив терміновий продаж Україні трьох Himars

Державний департамент США схвалив терміновий продаж Україні трьох додаткових реактивних систем залпового вогню Himars. Про це повідомляє Associated Press.

За даними видання, вартість угоди становить $30 млн, профінансує покупку уряд Німеччини.

«Існує надзвичайна ситуація, яка потребує негайного продажу Україні необхідної зброї», – повідомив голова Держдепу Ентоні Блінкен.

Зокрема, усі три системи надійдуть Україні з запасів американської армії.

Нагадаємо, Німеччина спільно зі Сполученими Штатами Америки передасть Україні три додаткові системи залпового вогню Himars.

Himars M142 (High Mobility Artillery Rocket System) – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона вважається більш мобільною, ніж M270 Mlrs – ще одна РСЗО, яка є на озброєнні США, тому що за основу використовується 6-ти колісна вантажівка, а не гусенична база. Himars розробляли впродовж 1996-2000, а експлуатувати стали з 2005. Вага – 16,25 т, висота – 3,2 м. Система розрахована на 3-х людей: водій, навідник та командир. Перезаряджається система екіпажем приблизно за хвилину без допомоги інших транспортних засобів. Транспортувати Himars можливо літаком С-130 або більшими, а також морськими суднами.