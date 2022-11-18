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Зеленський оголосив про перемогу над Росією в інформаційному просторі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський оголосив про перемогу над Росією в інформаційному просторі
В інформаційному просторі Україна переграла РФ
фото з відкритих джерел

Інформація в руках України почала бути потужною зброєю

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні вдалося переграти російську федерацію в інформаційному просторі. Таку думку він висловив під час звернення до студентської спільноти Ірландії.

«Я вважаю, що ми дуже непогано пройшли цей шлях. Він ще не завершений, але нас стало чути. Інформація в наших руках почала бути потужною зброєю. Як на мене, тут навпаки: якщо на полі бою в Росії було більше зброї, то в інформаційному просторі ми змогли їх переграти», – сказав Зеленський.

Глава держави подякував за це всьому світові та українцям.

Раніше повідомлялось, що Ердоган після розмови з Путіним поговорив із Зеленським.

Нагадаємо, сьогодні, 18 листопада, на полях Парламентської асамблеї НАТО народний депутат України Єгор Чернєв від фракції «Слуга народу» зустрівся з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелєм Альваресом для обговорення подальшої підтримки України. За підсумками зустрічі домовлено, що Іспанія збільшить підтримку Україні, насамперед наданням додаткових систем протиповітряної оборони та гуманітарної допомоги для відновлення пошкодженої ракетами інфраструктури.

Також стало відомо, що вже наступного тижня Україна очікує отримати від Європейського €2,5 млрд макрофінансової допомоги.

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Теги: росія війна інформаційна війна Володимир Зеленський Україна

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