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Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Офіс президента

До складу Ставки тепер входять Олександр Кубраков та Роман Машовець

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указі № 790.

До персонального складу Ставки тепер входять міністр інфраструктури Олександр Кубраков та заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача фото 1
Ставка верховного головнокомандувача Збройних cил України – це орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Нагадаємо, 16 листопада Зеленський провів чергове засідання Ставки, на якому учасники обговорили посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та підвищення ефективності роботи протиповітряної оборони України, а також розглянули прогнози щодо розвитку оперативної обстановки на фронті з урахуванням змін на південному напрямку. Були ухвалені рішення в контексті подальшої деокупації українських територій.

Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна

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