Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
До складу Ставки тепер входять Олександр Кубраков та Роман Машовець
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указі № 790.
До персонального складу Ставки тепер входять міністр інфраструктури Олександр Кубраков та заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 16 листопада Зеленський провів чергове засідання Ставки, на якому учасники обговорили посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та підвищення ефективності роботи протиповітряної оборони України, а також розглянули прогнози щодо розвитку оперативної обстановки на фронті з урахуванням змін на південному напрямку. Були ухвалені рішення в контексті подальшої деокупації українських територій.
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