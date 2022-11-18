До складу Ставки тепер входять Олександр Кубраков та Роман Машовець

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указі № 790.

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До персонального складу Ставки тепер входять міністр інфраструктури Олександр Кубраков та заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Ставка верховного головнокомандувача Збройних cил України – це орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Нагадаємо, 16 листопада Зеленський провів чергове засідання Ставки, на якому учасники обговорили посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та підвищення ефективності роботи протиповітряної оборони України, а також розглянули прогнози щодо розвитку оперативної обстановки на фронті з урахуванням змін на південному напрямку. Були ухвалені рішення в контексті подальшої деокупації українських територій.