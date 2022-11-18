Корбан потягнув Зеленського до суду

Позивач вважає, що президент порушив Конституцію України

Бізнесмен і голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан подав позов проти президента Володимира Зеленського, який забрав у нього українське громадянство. Про це повідомляє «Главком» на дані судового реєстру.

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Позовна заява надійшла до Верховного суду і 15 листопада головуюча Віктора Мацедонська відкрила провадження. Корбан просить Феміду визнати протиправним та нечинним указ президента України №502 від 18 липня 2022 року у частині припинення громадянства України щодо нього. Нагадаємо, що вказаним Указом Зеленський позбавив українського громадянства 10 осіб, серед яких олігарх Ігор Коломойський, екснардепи Ігор Васильковський та Вадим Рабінович.

На думку позивача, указ Зеленського суперечить нормам статті 25 Конституції, яка забороняє позбавлення громадянина України громадянства.

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дані держпорталу «Судова влади України»

Така конституційна заборона надає громадянам гарантії захисту їхніх прав, свобод та інтересів зі сторони держави. Натомість застосування статті 19 Закону України «Про громадянство України» (пункт 1 цієї статті гласить, що добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства) «є лише спробою обійти конституційну заборону позбавлення громадянства шляхом підміни понять… відсутність волі позивача припинити українське громадянство та припинення громадянства позивача через нібито законодавчо передбачену процедуру втрати є фактичним позбавленням позивача громадянства України, що суперечить Конституції України», йдеться у позовній заяві Корбана.

Разом з тим, дніпропетровський бізнесмен наголосив, що ані положення Конституції, ані положення закону про громадянство не містять заборони мати подвійне/множинне громадянство.

Крім цього, Верховний суд задовольнив клопотання адвокатки Корбана щодо витребування в Офісу президента копію відповідного указу та низку документів, серед яких копія листа Служби безпеки від 1 липня 2022 року стосовно добровільного набуття ізраїльського громадянства Геннадієм Корбаном.

Як повідомляв «Главком», 3 листопада Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні ухвалила постанови щодо припинення депутатських повноважень Ігоря Васильковського («Слуга народу») та Вадима Рабіновича (ОПЗЖ). Причиною позбавлення мандатів вказано припинення громадянства України на підставі указу Володимира Зеленського.

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