Президентські вибори будуть? Зеленський зробив чітку заяву

Зеленський наголосив, що готовий до виборів, але для проведення необхідна безпека та законодавча основа для їх легітимності

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що просить США та Європу гарантувати безпеку для проведення виборів, після цього Україна буде готова наступні 60-90 днів їх провести. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на онлайн-пресконференцію.

«Мало того, я прошу зараз, і заявляю це відкрито, США допомогти мені, можна разом з європейськими колегами, забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Я особисто маю на це волю і готовність», – сказав Зеленський журналістам у вівторок.

Водночас президент зауважив, що питання виборів в Україні передусім залежить від українців, а не від народу інших держав.

Президент наголосив, що готовий до виборів, але пояснив, що для їхнього проведення необхідна безпека та законодавча основа для їх легітимності. «Далі, раз так пішла справа, я прошу, щоб депутати нашої фракції, в принципі, наші парламентарі, підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану», – додав Зеленський.

Я готовий до виборів, питання виборів залежить від народу України, - Зеленський pic.twitter.com/Z8zOJco8fG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 9, 2025

За словами Зеленського, він очікує пропозицій від партнерів, депутатів і готовий йти на вибори.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав до проведення виборів в Україні. Політик наголосив, що українцям варто надати можливість обрати свого лідера, попри складну ситуацію через війну. Він звинуватив українську владу у тому, що вона нібито використовує війну, щоб не проводити вибори.

Речниця Єврокомісії заявила, що Україна зможе провести вибори лише тоді, коли дозволятиме безпекова ситуація.