Трамп заявив, що в Україні треба провести президентські вибори

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото: Politico

Президент США закликає до виборів в Україні

Президент США Дональд Трамп закликав до проведення виборів в Україні та висловив думку, що чинний президент міг би здобути перемогу, підкресливши, що війна не повинна блокувати волевиявлення громадян. Про це він повідомив в інтерв'ю Politico.

«Так, я думаю, що настав час. Я думаю, що це важливий час для проведення виборів. Знаєте, вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я думаю, що український народ мав би мати такий вибір. І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто переміг би, але у них давно не було виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія», – заявив Трамп.

Президент США наголосив, що українцям варто надати можливість обрати свого лідера, незважаючи на складну ситуацію через війну.

Нагадаємо, що Дональд Трамп різко розкритикував європейських лідерів, назвавши їх «слабкими» та заявивши, що вони не знають, як діяти у питаннях міграції та війни Росії проти України. Рішучі заяви Трампа щодо європейських лідерів стали найгострішою критикою західних демократій на сьогодні, що може поглибити напруженість у відносинах із Францією та Німеччиною, які вже мають складні стосунки з адміністрацією президента США.

Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на завершення війни в Україні, якщо побачить, що угода між Києвом і Москвою є неможливою. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в інтервʼю Fox News.

Теги: вибори війна Дональд Трамп президент Україна Володимир Зеленський

