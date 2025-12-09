Головна Світ Політика
ЄС відповів на заяви Трампа про необхідність виборів в Україні

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
ЄС відповів на заяви Трампа про необхідність виборів в Україні
Дональд Трамп раніше стверджував, що Володимир Зеленський є «диктатором без виборів»
фото: Getty Images

Речниця Єврокомісії заявила, що Україна зможе провести вибори лише тоді, коли дозволятиме безпекова ситуація

Вибори в Україні можливо буде провести тільки після того, як для цього буде створено відповідні умови, зокрема буде завершено російсько-українську війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Єврокомісії Анітту Гіппер, яку цитує «Укрінформ».

Посадовиця прокоментувала заяву американського президента Дональда Трампа про те, що Україна потребує виборів. Він звинуватив українську владу у тому, що вона нібито використовує війну, щоб не проводити вибори. «Ми вже відповідали на подібне питання, адже зараз виключні часи. Росія здійснює військову агресію проти України», – заявила речниця Єврокомісії.

Гіппер наголосила, що Володимир Зеленський є демократично обраним президентом України, і що «будь-які вибори мають відбутися тоді, коли матимуть місце умови, які це дозволять».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав до проведення виборів в Україні. Політик наголосив, що українцям варто надати можливість обрати свого лідера, попри складну ситуацію через війну.

Як повідомлялося, Дональд Трамп різко розкритикував європейських лідерів, назвавши їх «слабкими» та заявивши, що вони не знають, як діяти у питаннях міграції та війни Росії проти України. Рішучі заяви Трампа щодо європейських лідерів стали найгострішою критикою західних демократій на сьогодні, що може поглибити напруженість у відносинах із Францією та Німеччиною, які вже мають складні стосунки з адміністрацією президента США.

До слова, представник США при НАТО Метью Вітакер заявляв, що Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на завершення війни в Україні, якщо побачить, що угода між Києвом і Москвою є неможливою.

