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«Яка буде вигода?»: Трамп розкритикував закон про допомогу Україні на $60 млрд – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Яка буде вигода?»: Трамп розкритикував закон про допомогу Україні на $60 млрд – Reuters
Трамп також запропонував знизити прибутковий податок у США і замінити його тарифами
фото з відкритих джерел

Трамп: «Якщо Україна переможе, яка буде вигода?»

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розкритикував закон про допомогу Україні на $60 млрд, який не могли ухвалити більше ніж пів року. Про це пише Reuters.

За даними агентства, це сталося на зустрічі з конгресменами-республіканцями на Капітолійському пагорбі. Представник республіканців Дон Бейкон розповів, що Трамп, критикуючи цей закон про допомогу, говорив: «Якщо Україна переможе, яка буде вигода?»

Трамп також запропонував знизити прибутковий податок у США і замінити його тарифами, а ще порадив республіканцям у Палаті представників не просувати національну заборону на аборти і закликав їх відмовитися від внутрішньопартійних чвар, які заважають їхній ефективній роботі.

Окрім цього, кандидат у президенти США назвав «жахливим» місто Мілуокі, що у штаті Вісконсин. Це сталося за місяць до того, як Трамп мав отримати там президентську номінацію від своєї партії. Як пише Reuters, це може потенційно відштовхнути мешканців найбільшого міста штату, які визначатимуть результат виборів.

До слова, якщо колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп переможе на президентських виборах у листопаді 2024 року, він може розірвати безпекову угоду, яку планують підписати очільник України Володимир Зеленський та чинний лідер США Джо Байден. Про це пише The Washington Post.

Раніше Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, але він не буде розголошений до виборів.

Також Президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписали історичну безпекову угоду.

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Теги: Дональд Трамп закон партії Володимир Зеленський Україна президент місто Місяць

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