Австралія оголосила найбільший пакет військової допомоги Україні: що туди ввійде
Загальна сума підтримки України Австралією на цей час становить $1,3 млрд
Уряд Австралії вирішив надати Україні $250 млн військової підтримки. Це найбільший внесок країни з моменту повномасштабного вторгнення, повідомляє ABC.
Також Австралія надасть «невелику кількість» персоналу для нового командування НАТО для України. Воно складатиметься з 700 осіб для навчання та допомоги у сфері безпеки.
Австралійський військовий пакет містить в собі керовані ракети, ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси та партію взуття.
За словами уряду, загальна сума підтримки Австралії на цей час становить $1,3 млрд, у тому числі $1,1 млрд для українських військових.
Нагадаємо, найбільшим на сьогодні є пакет військової допомоги для України від уряду Швеції, його вартість перевищує 13 млрд шведських крон ($1,3 млрд).
Як повідомлялося, Міністерство оборони США підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму $225 млн.
До слова, лідери п’яти країн зобов’язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Загалом партнери пообіцяли виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України.
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