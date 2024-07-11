Австралія оголосила найбільший пакет військової допомоги Україні: що туди ввійде

Пакет містить в собі керовані ракети, ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси та партію взуття

Загальна сума підтримки України Австралією на цей час становить $1,3 млрд

Уряд Австралії вирішив надати Україні $250 млн військової підтримки. Це найбільший внесок країни з моменту повномасштабного вторгнення, повідомляє ABC.

Також Австралія надасть «невелику кількість» персоналу для нового командування НАТО для України. Воно складатиметься з 700 осіб для навчання та допомоги у сфері безпеки.

Австралійський військовий пакет містить в собі керовані ракети, ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси та партію взуття.

За словами уряду, загальна сума підтримки Австралії на цей час становить $1,3 млрд, у тому числі $1,1 млрд для українських військових.

Нагадаємо, найбільшим на сьогодні є пакет військової допомоги для України від уряду Швеції, його вартість перевищує 13 млрд шведських крон ($1,3 млрд).

Як повідомлялося, Міністерство оборони США підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму $225 млн.

До слова, лідери п’яти країн зобов’язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Загалом партнери пообіцяли виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України.