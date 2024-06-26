Зеленський підписав закон, який прирівнює е-квиток для транспорту до паперового

Верховна Рада ухвалила законопроєкт у другому читанні 5 червня 2024 року

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті». Він передбачає запровадження електронного квитка поруч з паперовим квитком підписано президентом Володимиром Зеленським.

Закон стосується перевезень автомобільним і міським електричним транспортом (автобус, трамвай, тролейбус).

Згідно з пояснювальною запискою законопроєкту, його метою є «використання електронного квитка як правової підстави для укладення договору перевезення пасажира та багажу, а також створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті з метою забезпечення реалізації однієї з ключових реформ транспортної галузі – впровадження електронного квитка».

Водночас як зазначено в тексті далі «можливими ризиками впровадження закону є небажання органів місцевого самоврядування запроваджувати автоматизовану систему обліку оплати проїзду у зв’язку з необхідністю фінансових витрат на придбання серверного обладнання та створення програмного забезпечення для функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду».

На думку розробників, для мінімізації наведених ризиків є надання доступу органам місцевого самоврядування, за їх зверненням, до даного сервісу (програмного забезпечення) на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua.

Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні ще у січні 2022 року, а в другому читанні – 5 червня 2024 року.

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