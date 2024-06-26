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Зеленський підписав закон, який прирівнює е-квиток для транспорту до паперового

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський підписав закон, який прирівнює е-квиток для транспорту до паперового
Закон стосується перевезень автомобільним і міським електричним транспортом
фото з відкритих джерел

Верховна Рада ухвалила законопроєкт у другому читанні 5 червня 2024 року

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті». Він передбачає запровадження електронного квитка поруч з паперовим квитком підписано президентом Володимиром Зеленським.

Закон стосується перевезень автомобільним і міським електричним транспортом (автобус, трамвай, тролейбус). 

Згідно з пояснювальною запискою законопроєкту, його метою є «використання електронного квитка як правової підстави для укладення договору перевезення пасажира та багажу, а також створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті з метою забезпечення реалізації однієї з ключових реформ транспортної галузі – впровадження електронного квитка».

Водночас як зазначено в тексті далі «можливими ризиками впровадження закону є небажання органів місцевого самоврядування запроваджувати автоматизовану систему обліку оплати проїзду у зв’язку з необхідністю фінансових витрат на придбання серверного обладнання та створення програмного забезпечення для функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду».

На думку розробників, для  мінімізації наведених ризиків є надання доступу органам місцевого самоврядування, за їх зверненням, до даного сервісу (програмного забезпечення) на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua.

Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні ще у січні 2022 року, а в другому читанні – 5 червня 2024 року.

Нагадаємо, у Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним.

Як повідомлялося,  з понеділка, 3 червня, змінені графіки руху поїздів столичної підземки. Про це повідомляє КП  «Київський метрополітен». Так, у пікові години інтервали між поїздами становитимуть орієнтовно 3-4 хвилини, а міжпікові – 6:00–6:30 хвилин.

До слова, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер доступний електронний військово-обліковий документ.

Читайте також: Впровадження е-квитка: все, що потрібно знати про оплату разового проїзду
Теги: квиток Володимир Зеленський президент громадський транспорт закон

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