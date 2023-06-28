Зеленський повідомив, який вирок може світити коригувальнику удару по Краматорську

Корегувальник вогню проходить за статтею про державну зраду

Працівники Служби безпеки України разом зі спецпризначенцями поліції затримали особу, яка скоригувала ракетний удар терористів по Краматорську на Донеччині. Зраднику може загрожувати довічне ув’язнення. Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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Ракетний удар по Краматорську

«Передусім – щодо вчорашнього російського удару по Краматорську. Сьогодні весь день тривали роботи на місці теракту. На жаль, кількість загиблих збільшилась. Російські ракети забрали життя 11 наших людей, серед них – три дитини. Мої співчуття рідним. Травмовані та поранені понад 60 людей», – заявив президент.

За його словами, сьогодні працівники Служби безпеки України разом зі спецпризначенцями поліції затримали особу, яка скоригувала цей удар терористів по кафе в Краматорську. Пошкоджено сусідні будинки, магазини, заправку. Під завалами досі можуть перебувати люди.

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Зеленський наголосив, що кожен, хто допомагає російським терористам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання. І це стосується не лише колаборантів, а й кожного спільника держави-терористки.

«Корегувальник проходить за статтею про державну зраду. Можливе покарання – включно з довічним. Спільники держави-терориста повинні розглядатися як зрадники людства й людяності», – підкреслив президент.

Санкцій проти Росії

Крім того, він розповів, що продовжується робота щодо посилення міжнародних санкцій проти Росії та її спільників.

«Вони повинні відчувати, що ціна їхнього терору для них лише збільшуватиметься. І ми продовжимо нашу глобальну юридичну роботу, щоб міжнародні інструменти так чи інакше спрацювали для покарання всіх російських терористів і самої держави-агресора», – наголосив український лідер.

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Українська доктрина

Він також відзначив, що сьогодні у зверненні до Верховної Ради України з нагоди Дня Конституції говорив, зокрема, про внутрішню справедливість – те, що стосується відповідальності за порушення права в Україні. А також про справедливість у зв’язку з російсько-українською війною, про відповідальність Росії за злочини війни.

«Політика справедливості буде однією з основ Української доктрини – фундаментального документа, який визначатиме курс нашої держави на десятиліття. Такий документ нам потрібен. Усі в Україні, усі наші сусіди, усі у світі мають знати, якою є наша національна мета і що ми бачимо закінченням цієї війни, як ми збираємося жити після цієї війни. Щоб там не намагалися робити окупанти проти нас і до якого б терору вони не вдавалися, їм не вдасться зламати Україну. Їм не вдасться збити нас зі шляху, який веде окупантів до відповідальності за все зроблене проти нас та який веде нас до нашої гарантованої безпеки й міцної свободи.

Україна та всі у світі, хто стоїть разом із нами на захисті свободи, стоятимуть і на захисті справедливості. Справедливості для всіх, чиї життя забрав російський терор, чию долю зламала російська війна. Вічна пам’ять усім нашим людям, усім українським дітям, які були вбиті російськими нелюдами!», – сказав президент.

Візит Наусєди та Дуди

До того ж він розповів про візити президентів Литви та Польщі – Гітанаса Наусєди та Анджея Дуди.

«Дуже вчасний і корисний візит – напередодні Вільнюса. Формат переговорів – і спільний, і двосторонній. Зброя для України. До речі, дякую, Гітанасе, пане Президенте, за рішення закупити й передати Україні системи NASAMS, це дуже потрібно. Обговорили спільні політичні виклики – і загалом у регіоні, і між нашими країнами. Звичайно, говорили й про початок переговорів про членство України у Євросоюзі, що очікуємо цьогоріч», – поділився глава держави.

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Зустріч із Маркусом

Окрім цього, Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Валерієм Маркусом – говорили з ним про війну, про наших воїнів та оборону. Обговорили, зокрема, й реформу обліку у військових структурах, яка дозволить зменшити кількість паперів та бюрократії і розширити цифровізацію у війську.

«Обговорили також реформу сержантського корпусу. Хороша розмова. Дякую за шеврони!», – зазначив президент.

День Конституції та Курбан-Байрам

Сьогодні, у День Конституції, очільник України нагородив наших воїнів і передав державні нагороди рідним наших героїв.

«Дуже емоційно, дуже почесно. Пишаюся нашими воїнами! Вдячний за все і за врятоване життя України!

Вітаю всіх із Днем Конституції та, головне, бажаю нам усім, кожному й кожній у нашій державі, лише примножувати волю, славу й незалежність України! І так буде!

Вітаю також усіх мусульман України та світу із початком свята Курбан-Байрам. Хай усі ми здобудемо мир для своєї країни, для своїх країн, для своїх дітей. Чесний і справедливий мир.

Дякую всім, хто воює й працює заради України! Я дякую кожному й кожній, хто зараз у боях, на бойових постах і позиціях. Дякую, воїни, за нове просування вперед! Слава Україні!», – завершив Зеленський.

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Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, в Україні традиційно відзначають День Конституції. Саме в цей день у 1996 році Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію України. Цій доленосній події передували роки наполегливої і важкої праці, консультацій, криз і домовленостей.

З нагоди свята президент виступив у Верховній Раді і заявив, що Україна буде робити ставку на альянси та усе для повноправного членства в ЄС та НАТО. Натомість ніколи не погодиться на заморожений конфлікт із Росією.