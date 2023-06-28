Зеленський зустрівся з воїном Маркусом з 47 бригади «Маґура» (фото)

Глава держави разом із українським військовим обговорили декілька реформ у нашій армії

Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з Валерієм Маркусом – головним майстер-сержантом 47-ої окремої механізованої бригади «Маґура», яка воює на півдні. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Днями особисто нагороджував 47-му окрему механізовану бригаду, але саме сьогодні зустрівся з Валерієм. Дуже важливо отримувати інформацію щодо морального та бойового духу військових із перших вуст. Особливо враховуючи, що завжди відважні бійці «Маґури» зараз беруть активну участь у діях на фронті», – написав Зеленський.

За його словами, вони разом із Маркусом обговорили зміни, впровадження яких в українському війську допомогло б поліпшити службу. Президент подякував захиснику за пропозиції щодо цифровізації та запровадження автоматизованих систем обліку, які дадуть змогу витрачати менше часу на паперову роботу й оперативно отримувати потрібну інформацію з урахуванням форм безпеки.

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«Обговорили реформу сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби. Наше військо та всі його складові частини мають бути сучасними й забезпеченими всім необхідним не лише на полі бою. Валерій Маркус, дякую за зустріч і за шеврони! Але про них пізніше», – заявив очільник держави.

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Володимир Зеленський зустрівся з воїном Валерієм Маркусом фото: Facebook / Володимир Зеленський

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський зустрівся в Києві з президентом Литви Гітанасом Науседою та очільником Польщі Анджеєм Дудою.