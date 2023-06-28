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Зеленський зустрівся з президентами Литви та Польщі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з президентами Литви та Польщі (відео)
Анджей Дуда, Володимир Зеленський та Гітанас Науседа
фото: скрін із відео

Глава держави: «У День Конституції України така зустріч є очевидним сигналом підтримки і нашої свободи»

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з президентом Литви Гітанасом Науседою та очільником Польщі Анджеєм Дудою. Про це глава держави написав у Telegram.

«У День Конституції України така зустріч є очевидним сигналом підтримки і нашої свободи, і нашої Європи – нашого прагнення жити вільно та згідно із законом», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, в Україні традиційно відзначають День Конституції. Саме в цей день у 1996 році Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію України. Цій доленосній події передували роки наполегливої і важкої праці, консультацій, криз і домовленостей.

З нагоди свята президент виступив у Верховній Раді і заявив, що Україна буде робити ставку на альянси та усе для повноправного членства в ЄС та НАТО. Натомість ніколи не погодиться на заморожений конфлікт із Росією

Теги: Конституція Володимир Зеленський Анджей Дуда Фаустас Науседа

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