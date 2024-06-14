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Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру
За словами президента, Саміту миру передбачає можливість для кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей
фото: Telegram/Володимир Зеленський

У Глобальному саміті миру візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій

Президент України Володимир Зеленський прилетів до Швейцарії, аби взяти участь у Глобальному саміті миру. Про це очільник нашої держави повідомив в Telegram.

«Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою – наблизити справедливий і тривалий мир для України», – зазначив він.

За словами президента, Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.

Як зазначив Зеленський, у саміті візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій.

«Як відповідальна світова більшість, разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації», – пояснив очільник України.

Президент додав, що формат Саміту миру передбачає можливість для кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей.

Нагадаємо, 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки, Росії. 

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

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Теги: Швейцарія президент Володимир Зеленський саміт

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